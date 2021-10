Violeta Stoica

Consiliul Județean Prahova a lansat, zilele trecute, două noi licitații pentru elaborare de studii de fezabilitate. De această dată, nu este vorba despre alte centuri ocolitoare, ci despre investiții a căror utilitate ar trebui pusă sub semnul întrebării, în plină criză economică traversată chiar și de către autoritățile publice locale. Deși, în mare parte, localitățile prahovene sunt în impas financiar, CJ Prahova se preocupă de construirea unui bazin olimpic de înot și a unui complex sportiv, care ar urma să apară pe un teren din comuna Bărcănești.

Unul dintre studiile de fezabilitate vizează bazinul olimpic de înot. Cum justifică autoritatea județeană această investiție, conform informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice: „Sportul are o contribuție substanțială la realizarea actului educațional, prin promovarea codului eticii sportive, care consemnează nu numai participarea la activitatea sportivă într-un mediu ecologic, dar și într-un climat moral care să îi deprindă pe participanți să aprecieze și să aplice principiile eticii. Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova susține crearea de noi spații pentru desfășurarea evenimentelor sportive, recreere, evenimente culturale. Scopul principal al investiției este acela de a oferi acces la infrastructura sportivă la nivel de masă şi posibilitatea organizării unor competiții la niveluri cât mai ridicate, cu respectarea cerințelor solicitate de federațiile internaționale în domeniu. Prin punerea în funcțiune a acestui obiectiv de investiții se va asigura desfășurarea optimă a activităților sportive, a pregătirii echipelor sportive, a pregătirii echipelor de performanță, a echipelor reprezentative și totodată se va pune accentul pe dezvoltarea armonioasă a tinerilor prin practicarea sportului. Prin investiția propusă se urmărește construcția unui bazin olimpic de înot”. Valoarea estimată a achiziției este de 210.084,97 lei fără TVA, iar deschiderea ofertelor este programată pentru 2 noiembrie.

A doua procedură are în vedere construirea unui complex sportiv, în aceeași zonă din Bărcănești, pe un teren care îi aparține Consiliului Județean Prahova. Și în acest caz, prezentarea investiției este de… poveste. „Complexul Sportiv este de 16.000 de locuri și reprezintă o necesitate devenită stringentă pentru municipiul Ploiești și localitățile învecinate, oraș aflat după populație în primele 10 orașe, oraș dinamic și cu cel mai mare potențial investițional, aflat la distanță mică de capitala țării, București. Destinația clădirii este cea de sală polivalentă, utilizarea preponderentă fiind cea pentru competiții sportive cu public. Clădirea se va preta însă și pentru alte tipuri de activități cu public larg, în special concerte, expoziții și târguri”. De această dată, valoarea estimată a SF-ului este de 504.200,00 lei fără TVA. Deschiderea ofertelor ce vor fi depuse este programată pentru prima zi a lunii noiembrie.