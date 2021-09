Rodica Paraschiv

Deputat PSD Prahova

Unitățile de învățământ preuniversitar își deschid astăzi din nou porțile pentru elevi, la începutul unui nou an școlar. Încă un an marcat de urmările pandemiei, dar și de schimbările mult prea dese din sistemul educațional românesc. Ce îi mai așteaptă pe elevi, pe profesori și pe învățători? Nimeni nu știe cu certitudine, pentru că „România Educată”, proiectul steril, fără pic de legătură cu realitățile din teren, al președintelui Klaus Iohannis, a fost până acum, la șapte ani de la lansarea sa cu mare fast, doar o serie de simpozioane și o înșiruire de texte goale de conținut.

Recent, am lecturat cu mare atenție, ca de obicei, dar și cu un sentiment de neputință, un mesaj al domnului academician Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. Despre educația din România.

Și despre cum, dacă nu facem nimic pentru a trata cu seriozitate ȘCOALA, cu tot ceea ce implică ea, vom ajunge să distrugem PAS cu PAS, însuși poporul român!

Academician Ioan-Aurel Pop: „Aș zice că școala noastră are nevoie – înainte de înlocuirea materiilor vechi cu unele noi – de măsuri drastice organizatorice, de reașezarea ei pe un făgaș normal, bine arătat nouă de Spiru Haret, de Petru Poni și chiar de Mihai Eminescu (care a fost o vreme inspector școlar). Firește, anii au trecut și școala este obligată să țină pasul cu viața, dar nu aruncând peste bord valorile reale în favoarea unora iluzorii. Iar programele europene, naționale sau locale de educație sunt foarte importante, dar nu de ele ducem lipsă în primul rând, ci de aplicarea legilor existente, de scoaterea educației din statutul de cenușăreasă, de tratarea cu seriozitate a școlii. Altminteri, vom distruge fără bombe și pandemii, dar pas cu pas, acest popor”.

Un semnal de alarmă care trebuie să ne dea serios de gândit. Un apel la oamenii responsabili, pentru că mai există, cu siguranță, și minți luminate în sistemul de învățământ românesc, de a readuce pe calea cea bună Educația din România.

Cu siguranță, la începutul unui nou an școlar, fiecare elev, fiecare părinte și fiecare profesor speră într-o schimbare benefică. Nu numai în privința regulilor impuse de autorități, în pandemie, ci și cu speranța că încă se mai poate face ceva, pentru o Educație de calitate.

Elevilor și profesorilor le doresc un an școlar mai bun, cu reușite și respect reciproc! Iar părinților și bunicilor – copii și nepoți cu rezultate bune, de care să fie mândri!

Mult succes tuturor!