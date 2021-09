Primarul Vlad Oprea susține că va fi una dintre cele mai moderne unități sanitare din România

După aprobarea, pe data de 13 august a.c., în ședință de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării, a indicatorilor tehnico-economici pentru construirea Spitalului Orăşenesc Sinaia, premierul Florin Cîțu a fost ieri pe Valea Prahovei, chiar la Sinaia, în prezența sa fiind semnat și contractul de finanțare pentru această investiție care a început cu mulți ani în urmă. Mulțumind pentru prezența șefului Guvernului la acest eveniment, primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a ținut să declare că pentru comunitatea locală semnarea contractului de finanțare ”este un moment cu adevărat istoric”. ”Este pentru prima oară când un guvern – un guvern liberal – susține spitalul din Sinaia. Este un spital pe care l-am început în 1992 și care, de-a lungul timpului, în afară de promisiuni, a fost susținut doar de către orașul Sinaia, cu toate că spitalul din Sinaia va fi un spital clinic de urgență pentru zona montană și va deservi toată partea de nord a județului Prahova și nu numai, chiar și județele adiacente Brașov și Dâmbovița. Va fi un spital extrem de modern. Noi am câștigat, pe lângă cele 23 de milioane de euro pe care Guvernul României, prin Compania Națională de Investiții, le va susține în finanțarea spitalului plus dotări, încă două proiecte europene – unul pe post-COVID, de 2,3 milioane de euro, și unul de 1,5 milioane de euro – toate pentru dotări. Deci va fi unul dintre cele mai moderne spitale din România. Vreau să le mulțumesc și celor care construiesc spitalul. Sunt două firme puternice, cu care am colaborat foarte bine încă de la câştigarea licitației şi sunt convins că vor finaliza lucrarea mult mai devreme decât este prevăzută în contract”, a menționat primarul. La rândul său, premierul a ținut să declare: ”Sunt foarte bucuros să fiu astăzi (n.n. – ieri) aici. Bineînțeles că aș fi preferat să vorbim aici despre o aripă nouă la spitalul care ar fi trebuit construit acum vreo 20 de ani, dar e bine că-l construim acum. Am spus din primul moment că, în această guvernare, vom construi spitale, și începem cu un spital care o să fie finanțat de la buget. Are toată finanțarea în acest moment, iar vestea bună pe care am primit-o astăzi (n.n. -ieri) de la constructor este că va fi gata la finalul anului viitor, 2022. Noi aveam datele potrivit cărora urma sa fie finalizat în cinci ani de zile, deci se termină mai devreme cu vreo trei ani și jumătate decât se estima, un lucru extrem de important și extrem de bun, şi de-asta mă bucur că am asigurat finanțarea și putem să avem acest spital terminat. Am spus că, în această guvernare, vom avea spitale. În Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care va fi semnat luni la București, avem mult mai multe spitale care vor fi construite în toată România, iar primii bani, inclusiv pentru spitale, vor veni din acest PNRR, la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Deci, ne ţinem de cuvânt. Anul trecut şi anul acesta am văzut ce mare nevoie avem de un sistem de sănătate performant, iar un sistem de sănătate performant are nevoie de spitale cu dotări dintre cele mai bune”. Spitalul va avea șase secții prevăzute cu 138 de paturi, compartiment de primiri urgențe cu acces separat pentru ambulanțe, secție de imagistică, laboratoare medicale, bloc sterilizare, bloc operator cu 3 săli de operație și bloc de nașteri. Procedura de atribuire privind construcția Spitalului Orășenesc din Sinaia este derulată prin Compania Națională de Investiții, societate aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării. Reamintim că, anul trecut, în luna septembrie, Primăria Sinaia a anunţat că au fost reluate lucrările pentru realizarea noului spital orăşenesc, bazele proiectului fiind puse în 1985, lucrările fiind însă demarate în urmă cu 30 de ani. Contractul semnat toamna trecută viza continuarea lucrărilor la noul spital,fondurile fiind exclusiv de la bugetul local al orașului. Lucrările de construcţie au fost începute iniţial de către Ministerul Sănătăţii în anul 1991, dar au fost abandonate şi transferate Consiliului Judeţean Prahova, care, din lipsă de fonduri, a sistat lucrările şi, la rândul lui, a transferat construcţia Primăriei Sinaia, în anul 2008. De la preluarea lucrărilor, primăria a procedat la reproiectarea lui pe o nouă structură, dorind crearea singurului Spital Clinic de Urgenţă de zonă montană din România, iar în data de 21 noiembrie 2011, Consiliului Local Sinaia a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza SF (studiu de fezabilitate), „Construire spital Orăşenesc Sinaia”, în curtea actualului amplasament din Strada Spitalului, numărul 2.