Păstrează ca amintire cișmele dezafectate, coșuri vechi, inclusiv „epava” unui vagon tamponat!

N. Dumitrescu

Dacă, în urmă cu o săptămână, scriam despre faptul că Gara de Vest Ploiești încă suferă la capitolul… normalitate, ei bine, cam de același lucru suferă și ”sora” acesteia, de la Sud. Important nod feroviar, cert este că Gara de Sud nu are parte de recunoaștere, din punct de vedere al denumirii, nici măcar la intrarea pe teritoriul acesteia. Dovadă că unul dintre indicatoarele cu numele gării se va vedea, în integralitate, abia pe la final de toamnă, când vor cădea toate frunzele, acum acesta fiind acoperit pe jumătate de vegetație, mai exact de crengile pline de frunze încă verzi ale unui copac aflat în apropierea clădirii. Inclusiv pasajele subterane, care asigură accesul la peroane, par că sunt copii fidele ale celor de la Gara de Vest, și pereții celor de la Gara de Sud fiind la fel de mâzgăliți și conținând tot soiul de mesaje, inclusiv declarații de dragoste, în aer plutind și un miros greu, care se simțe inclusiv prin masca de protecție a feței. Peroanele erau, la momentul documentării noastre, destul de curate și am văzut imediat și de ce, două angajate – îmbrăcate în ținută de stradă și purtând papuci, singurul ”echipament” de protecție fiind mănușile de unică folosință – măturau și goleau într-o pubelă coșurile de gunoi din plastic. Iar dacă tot am amintit de coșuri de gunoi, adăugăm că în această gară încă mai pot fi văzute atât cele de mari dimensiuni, din beton, de pe vremuri, pe care se mai pot zări acum doar câteva coji scorojite din vopseaua de culoare maro, cât și cele din tablă, acum ruginite. De fapt, la tot pasul este evident că această gară se desparte cu greu de trecut, păstrând ca amintire atât cișmeaua, tot din beton, cu trei robineți – de la care luau apă, cu ani în urmă, mai ales navetiștii – acum fără nicio utilitate, fiind dezafectată total, dar și ”epava” unui vagon vechi, descentrat și tamponat, abandonat într-un frunziș, pe o linie de cale ferată și ea dezafectată. Complicat este însă și cu mersul la toaletă, chiar dacă este cu taxă, intrarea fiind 1,5 lei, grupul sanitar pentru bărbați, în ziua documentării noastre, având lacătul pus pe ușă!

Una peste alta, deși, în comparație cu alte perioade, acum imaginea Gării de Sud Ploiești pare un pic mai ”scuturată”, totuși, dacă te uiți mai cu atenție, mai la tot pasul se pot vedea urme ale trecutului de care acest nod feroviar nu reușește să se despartă prea ușor.