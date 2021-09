• Unul dintre ele este un thriller unic în România și printre puținele din lume

care surprind lumea ascunsă a grupurilor de crimă organizată

Nicoleta Dumitrescu

Un eveniment cultural aparte a avut loc, joi după amiază, la Ploiești, organizat cu sprijinul Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga ”. În prezența unei asistențe numeroase, în sala ”Marea Unire” a Palatului de Cultură au fost lansate, în prezența autorului, Sorin Oprea, romanele ”Frustrările unei femei grase” și ”Dominic”. Specialist în domeniul combaterii crimei organizate și al traficului de droguri din România, experiența sa fiind recunoscută și la nivel internațional – acesta absolvind, printre altele, și cursuri în cadrul Academiei FBI – fost șef al IPJ Prahova, dar și al altor structuri de la nivel județean și național, Sorin Oprea nu se află la prima apariție editorială. Acesta a debutat în anul 2018 , cu romanul ”Noaptea Sufletelor”, care face parte din trilogia ”Suflete”, alături de ”Dimineața Sufletelor” și ”Suflete albe”, aflate în pregătire. În dorința de a-i atrage, încă de la început, pe cei prezenți la eveniment ca să descopere personajele din romanul ”Frustrările unei femei grase”, evenimentul a debutat prin lecturarea câtorva pasaje din carte, în fapt scena servind doar momentelor artistice, întrucât toți cei care au vorbit despre cele două volume și-au prezentat recenziile în fața sălii, pe unul dintre scaunele din primul rând aflându-se chiar autorul, Sorin Oprea, moderatoarea evenimentului fiind profesoara Florina Ene- directorul Centrului Cultural Vălenii de Munte. Profesoara Iulia Dragomir, cadru didactic la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” din Ploiești, care a venit însoțită și de câțiva elevi din clasa a IX-a, a fost primul invitat care a făcut recenzia romanului menționat. ”Cartea se citește foarte ușor și stârnește, la fel de ușor, și curiozitatea cititorului. Este un elogiu adus femeii, este o lecție a vieții, ca să fim mereu prezente în viețile celor semnificativi pentru noi, pentru că, altfel, pierdem clipa. Romanul este unul modern, adaptat cerințelor în care trăim, autentic pe toate planurile, eroina fiind într-o căutare a sinelui, fin descoperită de către narator, în contextul în care autorul este bărbat. Se vorbește despre condiția umană, despre relațiile dintre bărbați și femei, despre dezamăgire, despre frustrări. Poate fi transformat într-un veritabil manual de dezvoltare personală”, a spus aceasta, următorul invitat care a vorbit despre același roman fiind eleva Luciana Avramescu, fiica scriitorului Lucian Avramescu. ”M-a prins repede această carte, iar în multe dintre pasaje, prin ceea ce a trăit personajul principal, Adelina- care chiar am avut impresia că există cu adevărat- m-am regăsit . În această carte, Sorin Oprea a reușit să expună atât frumusețea, cât și tristețea femeilor, dar și faptul că sunt puternice, femeile fiind cel mai frumos dar al omenirii care a fost creat. Citind această carte am învățat că trebuie să fiu puternică, dar și faptul că pot să mă schimb. Mesajul este că toate femeile care se simt rău în pielea lor își pot schimba percepția despre ele, despre viață”, a menționat Luciana Avramescu, mărturisind că a avut privilegiul să-l cunoască pe autor ca om, dar și ca scriitor și ca mentor. Menționând că l-a cunosct pe Sorin Oprea ca polițist, fiindu-i inclusiv șef, primul invitat care a vorbit despre romanul ”Dominic”, în calitate de jurnalist, a fost Venera Nedelcu. ”Este povestea a două lumi paralele, una a omenilor normali, iar cealaltă a lumii criminalității organizate. Se întâlnesc două personaje puternice, chiar dacă unul este negativ, iar celălalt pozitiv, în fapt fiind vorba despre lupta dintre bine și rău. A fost surprinsă inclusiv umanitatea din infractor, care oferă cititorului plăcerea de a lectura mai departe. În scris, se vede însă experiența în activitatatea de poliție, de zeci de ani, a autorului, dar este un roman și cu percepții jurnalistice, iar asta se vede din arta documentării minuțioase”, a declarat aceasta, prezentări ale acestui roman fiind făcute și de către colegi de breaslă. Astfel, dacă în calitate de fost coleg de serviciu colonelul Andrei Banu a ținut să spună că ”acest roman poate fi, oricând, un subiect de film”, ofiţerul psiholog Dorin Dumitran a mărturisit faptul că ”m-a câștigat, drept cititor, din primele trei pagini. Mai mult decât atât, pentru că la prima lectură m-a intrigat faptul că nu am reușit să-l descoper și pe Sorin Oprea în ea, am mai citit-o încă o dată”. Înainte de a oferi autografe, și autorul celor două romane, Sorin Oprea, a ținut să se adreseze publicului aflat în sală, nu înainte să le mulțumească acelora care au prezentat recenziile, dar și acelora cu ajutorul cărora cărțile au văzut lumina tiparului. ”Reîntoarcerea mea, după doi ani și jumătate, în această sală a Palatului Culturii din Ploiești, este un privilegiu pe care mi l-a făcut directorul Bibliotecii Județene Nicolae Iorga, Mihaela Radu. Acest spirit, al vibrației prahovenilor în ceea ce privește scrierea de carte, o simți chiar când urci pe treptele care duc către această instituție. Mărturisesc faptul că, la prima lansare de carte, girată de scriitorul și poetul Lucian Avramescu, de care mă leagă acum o mare prietenie, acesta a spus că a văzut în mine un scriitor așa cum este un celebru scriitor american. Ulterior, mi-am dat seama că vorbea serios, el privind lucrurile din tăria omului trăit la Sângeru, unde se spun lucrurilor pe nume. S-a spus că romanul ”Dominic” este un thriller unic în România și printre puținele, chiar la nivel mondial, care surpind lumea ascunsă a grupurilor de crimă organizată. Faptul că întreabă scenariști din România despre această carte, asta mă motivează, dar îmi dă atenționarea că trebuie să rămân cu picioarele pe pământ”, a declarat Sorin Oprea, care a mărturist că are în lucru și alte volume. Subliniind faptul că, în cazul primului roman lansat joi la Ploiești, și-a propus să redea o modalitate de dezvoltare personală a femeii prin regăsirea de sine, în romanul ”Dominic”, care nu a dorit să aibă o puternică tentă profesională, a arătat cât de repede poate să cadă sau să urce cineva, fiind o paralelă între cele două lumi, lumea de sus – a highlife-ului, creată pe baze necunoscute, care nu a făcut altceva decât să creeze cealaltă lume, de jos.” Vreau să schimb, prin cărțile mele, ceea ce pot schimba, și să demonstrez că adevărata inteligență pe acest pământ este omul – creația lui Dumnezeu, iar mesajul este că lumea dominată de bani și putere trebuie să se întoarcă pe drumul primordial”, a concluzionat scriitorul Sorin Oprea, la lansarea celor două romane ale sale.