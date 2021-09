V. Stoica

Instituția Prefectului Județul Prahova a informat, ieri, că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Prahova, la nivelul județului Prahova au fost identificate două focare de Covid-19. Primul focar a fost depistat într-o tabără de baschet organizată în Azuga, unde au fost identificați 7 copii pozitivi COVID-19, care în prezent se află în izolare la domiciliu, sub supravegerea medicilor de familie. Al doilea focar – într-un cantonament al unei echipe de handbal, în Câmpina, unde au fost identificați tot 7 copii pozitivi COVID-19. Și aceștia se află în izolare la domiciliu, sub supravegerea medicilor de familie.

Pentru ambele focare, contacții stabiliți în urma anchetei epidemiologice au fost carantinați. Niciunul dintre copiii care au participat la tabără, respectiv aflați în cantonament, nu are domiciliul în județul Prahova. Activitățile în cele două locații au fost încheiate și s-a efectuat dezinfecţia curentă şi terminală pentru suprafeţe, cu firme specializate.