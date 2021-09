La o lună şi o zi de la primul antrenament şi după cinci meciuri amicale susţinute în perioada pre-competiţională, echipa de baschet seniori a CSM Ploieşti va debuta, astăzi, oficial în sezonul „2021-2022”, cu prilejul meciului tur din optimile de finală ale Cupei României, cu BC-CSU Sibiu.

Echipa ploieşteană a plecat ieri dimineaţă spre oraşul de pe Cibin, în formulă completă, în lotul pregătit de Mihai Popa, mult schimbat faţă de Liga I, regăsindu-se cei opt jucători transferaţi în această vară – americanii Earl Watson, Kwame Donte Vaughn şi Deion Hammond, macedoneanul Andrej Magdevski şi sârbul Matija Milin, precum şi românii Octavian Popa Calotă, Bogdan Popa şi Christian Chiţu – alături de mai experimentaţii Vlad Negoiţescu şi Andrei Ene şi de tinerii George Angelian şi Codruţ Dinu.

Despre meci, antrenorul Mihai Popa ne-a declarat: „Ne aşteptăm la un meci deosebit de greu împotriva redutabilei echipe din Sibiu, o obişnuită a luptei pentru podium în ultimii ani ai Ligii Naţionale. Am mai jucat cu ei în perioada de pregătire, la Piteşti, şi am încercat să ne adaptăm la stilul lor, pentru că au un joc specific, cu foarte multe aruncări de afară. Încercăm să facem un joc cât mai bun şi, în primul rând, vreau să văd determinarea pentru faza defensivă. Părerea mea este că din apărare va porni totul şi, dacă vom reuşi să controlăm ritmul jocului, vom reuşi să facem un joc bun şi un rezultat favorabil. Vom încerca să punem în practică ceea ce pregătim la antrenamente şi încercăm să îmbunătăţim lucrurile pe care nu le-am făcut bine în primul meci cu ei. De altfel, lumea trebuie să aibă răbdare cu noi, pentru că suntem o echipă nouă, am avut şi nişte probleme de efectiv săptămâna aceasta la antrenamente şi e clar că nu mai fi uşor, mai ales împotriva Sibiului. Sperăm ca toată lumea să fie aptă la ora jocului şi ne dorim ca, de la meci la meci, să practicăm un joc cât mai bun, care să ne aducă rezultate favorabile”.

Cele două formaţii s-au întâlnit recent, pe 11 septembrie, în finala mică a Memorialului „Georgel Ziguli”, de la Piteşti, sibienii impunându-se atunci cu 101-80 (26-24, 24-25, 25-15, 26-16), după un meci în care adversarii au excelat la capitolul aruncărilor de „3 puncte”, având un procentaj de 54.8% (17/31).

Meciul din Sala „Transilvania” este programat în această seară, începând cu ora 18.00, iar returul se va desfăşura luni, de la aceeaşi oră, în Sala Sporturilor „Olimpia”.

În Cupa României, fiecare echipă trebuie să folosească doi jucători români pe toată durata partidei, iar unul dintre ei să fie „U23” (născut în 1999 sau mai mic).

BC-CSU Sibiu este o echipă mult schimbată faţă de sezonul trecut. După un sezon 2020-2021 încheiat nu foarte fericit, cu o eliminare în primul tur al play-off-ului, după două meciuri pierdute pe teren propriu în faţa celor de la FC Argeş Piteşti, deşi ocupaseră locul al 3-lea la finalul sezonului regulat, sibienii au făcut schimbări majore la nivelul lotului de jucători. Astfel, i-au readus pe lituanianul Justas Tamulis, pe americanul Monyea Pratt şi pe românul Mirel Dragoste, şi au schimbat „oamenii mari”, transferându-i pe americanii Tanner McGrew şi Evan Arthur Fitzner, dar şi pe românul Rareş Uţă, component al echipei naţionale a României.