În tot contextul creat de restricțiile din pandemie, cluburile și localurile ar fi trebuit să fie variante sigure de distracție pentru tineri, însă realitatea confirmă încă o dată că anumite categorii de oameni nu se vor „vindeca” niciodată de obiceiurile proaste și, de multe ori, periculoase.

Cititori ai ziarului ne-au trimis la redacție mesaje despre cum a decurs seara de vineri, 23 iulie, la restaurantul Pik Elegance din Bucov, iar detaliile ne-au îngrozit, scrie ph-online. Interlopi, bătăi, femei hărțuite, scandaluri, manele și evaziune fiscală, adică toate ingredientele pentru ca unui om de bună credinţă să îi fie teamă să mai iasă în oraş.

Concret, vineri seara, la restaurantul amintit a fost organizată o petrecere cu manele. Din start, clienții ar fi trebuit să se aștepte la evenimente neplăcute cauzate de o anumită categorie de „consumatori”, însă ce a urmat depășește orice imaginație.

În mesajele primite la redacție ni s-a transmis că seara a fost plină de scandaluri, fetele au fost hărțuite, iar interlopii au acaparat localul pentru ca, în final, „distracția” să se încheie în sirene de Poliție, mai scrie ph-on line, iar declarațiile au devenit publice:

„Am fost prezentă la Pik Elegance vineri, când a ieșit scandal mare, cu bătăi și sticle sparte. Sunt șocată și acum. Era plin de maneliști, interlopi, mulți dubioși, care toată seara s-au luat de dansatoare, dar și de fetele normale, venite să se distreze cu prietenii. Dacă nu venea Poliția, cred că ieșea rău de tot, ori se tăiau între ei, ori pățea vreo fată ceva. Vreau să vă mai spun că intrarea costă 100 de lei de persoană și noi am intrat 5 persoane, dar ni s-a dat un singur bon pe care apăreau două persoane. Restul, se încasau la negru”, spune cititoarea noastră, care ne-a trimis și o poză cu bonul primit.

Un tânar care a nimerit în mijlocul scandalului ne-a povestit că totul a degenerat rapid din cauza persoanelor dubioase prezente în local și că se teme că puține locuri mai pot fi considerate sigure pentru ieșit cu prietenii în oraș. „Dacă nu ești interlop și nu faci parte dintr-o anumită categorie, știți ce vreau să spun, e greu să mai mergi undeva și să te simți în siguranță. Am trăit pe pielea mea vineri, la Pik. Manele, anturaj dubios, s-au spart pahare și sticle și animatoarele erau bătaia de joc a acestor interlopi cu cefe late și lanțuri groase de aur. Nu înțeleg, patronii acestui local ce păzesc? Ei nu văd că a devenit raiul interlopilor localul lor?”, ne-a scris tânărul.

Întrebat de reporterii noștri dacă a trecut prin aceeași experiență cu taxa de intrare, tânărul a confirmat povestea cititoarei prezentată mai sus: „Da, la fel și noi, am intrat 6 inși și am primit un singur bon pentru două persoane. Evaziune maximă, ce să zic!”.

La solicitarea presei, IJP Prahova a confirmat faptul că la Pik Elegance, vineri seară, s-a lăsat cu scandal și intervenția echipajelor, însă înainte de sosirea agenților, scandalagii au reușit să fugă.