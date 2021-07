Fl.Tănăsescu

În seara zilei de 20 iulie, un copil în vârstă de numai 10 ani era scos din apele învolburate ale fostului baraj de la Poienarii Burchii. În respectiva seară – după cum aminteam şi în ziarul de ieri – copilul a fost salvat de către angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Şerban Cantacuzino” Prahova.

În vâltoarea evenimentului care a fost la un pas de a se transforma în tragedie, reprezentanţii pompierilor prahoveni nu au spus imediat cine a jucat un rol principal în salvarea unei vieţi. Au revenit ulterior, cu un comunicat de presă, în care sunt menţionate situaţiile dramatice prin care au trecut atât minorul, cât şi toţi cei angrenaţi în salvarea acestuia.

Redăm integral comunicatul ISU Prahova, referitor la acest eveniment:

„Salvatorii trec prin situații extrem de dificile, uneori la limită, și întotdeauna croiesc drum spre siguranța celorlalți, mai presus de binele și siguranța lor.

Unii ar spune că pompierii își fac doar datoria atunci când ajută oamenii, dar ceea ce nu știu este că o fac din dragoste pentru oamenii aflați într-o situație de urgență.

Acest lucru l-a demonstrat plt. maj. Vasile Cuza, colegul nostru paramedic pe ambulanţa SMURD, cel care a intervenit primul pentru a salva viaţa unui băieţel de 10 ani care a căzut aseară (n.n- 20 iulie a.c.) în apele învolburate ale fostului baraj de la Poienarii Burchii.

El însuşi tată a doi copii (un băiat de 6 ani şi o fetiţă de doi ani și 8 luni), nu a stat pe gânduri când, ajuns cu echipajul înaintea celorlalţi colegi la locul intervenţiei, şi-a dat seama că acele câteva minute care s-ar fi scurs în plus puteau duce la moartea băiatului.

<<Îndată ce am primit nota de anunţare pe tabletă, am plecat spre locul intervenţiei. Pe drum am discutat cu apelantul la 112 şi am aflat locaţia exactă. Când am ajuns acolo, l-am văzut pe copil agăţat de o creangă şi disperat cerea ajutorul.

M-am dezbrăcat şi am sărit imediat. Am încercat de două ori să ajung la el, dar apa mă trăgea înapoi. La un moment dat, băiatul nu s-a mai putut ţine de creangă şi a alunecat în aval. De pe mal, un sătean a sărit şi el în apă şi a reuşit să-l prindă pe copil înainte să se întâmple o nenorocire. Între timp au venit colegii, am ieşit din apă şi am legat două corzi între ele, iar de una m-am legat şi eu şi aşa am înotat până la cei doi. Am legat copilul cu coarda rămasă şi colegii ne-au tras pe toţi trei la mal>>, a povestit colegul nostru, care spune că ar repeta oricând gestul, chiar dacă operaţiunea de salvare a fost una dificilă din cauza debitului foarte mare de apă strâns în urma precipitaţiilor abundente.

Plutonierul major Cuza Vasile este angajat din sursă externă din anul 2006 şi suntem mândri că este colegul nostru”.