Ieri, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a declarat că România înregistrează „o evoluţie epidemiologică foarte bună” şi că acest lucru se datorează inclusiv faptului că a fost permisă imunizarea persoanelor care aparţin diverselor categoriilor de vârstă, în momentul în care şi-au dorit acest lucru.

Precizările au fost făcute în cadrul unei şedinţe pe tema beneficiilor vaccinării copiilor, desfăşurată la Palatul Victoria, la care au participat premierul Florin Cîţu, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, reprezentanţii UNICEF, ai Consiliului Naţional al Elevilor şi Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, potrivit Agerpres.

„Credem că, în felul acesta, având o acoperire vaccinală mai bună şi în creştere în rândul tinerilor, putem să împiedicăm foarte mult lanţul transmiterii. Şi faptul că astăzi România înregistrează o evoluţie epidemiologică foarte bună – poate printre cele mai bune din Europa – se datorează şi faptului că am avut o strategie de vaccinare care a permis tuturor categoriilor de vârstă să se vaccineze în momentul în care şi-au dorit acest lucru, începând cu data de 15 martie, fapt care a scăzut foarte mult transmiterea, pentru că tinerii sunt persoane active, interacţionează foarte mult şi răspândesc virusul şi aduc virusul şi acasă, la persoanele vulnerabile. Este important să continuăm campania de vaccinare. Chiar dacă la acest moment numărul celor care se vaccinează cu doza unu este în scădere, sunt convins că în perioada următoare, după ce trece şi entuziasmul concediilor, oamenii vor înţelege importanţa, beneficiile vaccinării”, a spus Valeriu Gheorghiţă. El a menţionat că în perioada următoare campania se va concentra asupra mediului rural şi se va merge în întâmpinarea persoanelor care doresc să se imunizeze, astfel încât vaccinarea să fie posibilă cât mai aproape de fiecare gospodărie.

Preşedintele CNCAV a pledat pentru imunizarea copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 12 şi 19 ani, adăugând că acest lucru salvează vieţi.

„Sunt peste 140.000 de copii, adolescenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 12 şi 19 ani inclusiv care au fost vaccinaţi cu cel puţin o doză până la acest moment. Practic, sunt sub 10% din ceea ce înseamnă populaţie ţintă. Se discută foarte mult despre oportunitatea vaccinării minorilor, grupa de vârstă 12-15 ani, în actuala campanie de vaccinare, nu doar în România, ci la nivel global. Prima întrebare este dacă vaccinarea minorilor salvează sau nu vieţi şi răspunsul este cât se poate de clar: da, salvează vieţi. Chiar dacă riscul minorilor de a face o formă gravă de boală este semnificativ mai mic decât la adult, totuşi avem o rată de deces înregistrată la nivel global de circa două pierderi de vieţi omeneşti la un milion de copii, ceea ce nu ştiu dacă înseamnă mult sau puţin, dar pentru persoana respectivă a fost o mortalitate de 100%”, a afirmat el.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a declarat că imunizarea cu cel puţin o doză de vaccin anti-COVID reduce riscul de a contracta infecţia cu cel puţin 50%. De asemenea, vaccinarea duce la diminuarea încărcăturii virale cu cel puţin 50%, ceea ce determină o scădere a riscului de transmitere.

„Fiecare ţară are propria strategie de vaccinare. În România, în momentul de faţă, rata de acoperire vaccinală la grupele de vârstă de peste 50 de ani – 60 şi 70 de ani – este în medie de 35%. Practic nu avem o acoperire vaccinală foarte ridicată la categoria de grupe de vârstă vulnerabile. Tocmai de aceea este important să promovăm acest concept al imunizării la nivelul fiecărei familii, să creăm acest cluster imun, această barieră imunologică, pentru că este important ca în perioada următoare copiii noştri să poată merge în format fizic la şcoală, în condiţii de maximă siguranţă, atât pentru ei, cât şi pentru familii”, a spus Valeriu Gheorghiţă.