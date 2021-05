Echipa de baschet fete U15 a CSM Ploieşti este vicecampioană a României, medaliile de argint fiind câștigate în urma Turneului Final care a avut loc, săptămâna trecută, în Sala Polivalentă din Blejoi. Fetele pregătite de Loredana Munteanu, Corina Savu şi Robert Munteanu au pierdut, duminică după-amiază, finala cu ACS Dan Dacian Bucureşti, campioana en-titre reuşind să se impună cu scorul de 51-37 (11-13, 12-6, 20-10, 8-8), la capătul unei partide care a stat sub semnul echilibrului doar în primele 25 de minute.

CSM Ploieşti a început foarte bine jocul, a condus cu 6-0 şi 8-2, iar la prima pauză a avut avantaj de două puncte, 13-11, dar încă din sfertul secund a început să se vadă diferenţa dintre cele două bănci de rezerve. Cu soluţii mai multe, Dan Dacian a început rapid să ruleze lotul şi să vină cu soluţii noi în situaţii de criză, iar fetele lui au întors la 21-15 şi 23-17, oferindu-şi prima şansă la titlul de campioane, deşi diferenţa de la pauză nu a fost decât de 4 puncte.

Se simţea, însă, că au un plus de prospeţime şi de linişte în joc, iar acest lucru avea să se vadă în partea secundă a meciului. Chiar dacă CSM Ploiești a început din nou bine şi a condus cu 24-23, a urmat un parţial de 11-0 al bucureştencelor, care a cam lămurit lucrurile, jocul din acel moment, dar şi experienţa unor astfel de finale, în care se înscriu greu puncte din cauza tensiunii şi a tracului, fiind elemente care duceau deja spre un deznodământ uşor de intuit. ACS Dan Dacian s-a desprins decisiv şi nu a mai riscat nimic pe final şi, chiar dacă diferenţa consemnată pe tabelă, de 14 puncte, a fost, poate, puţin cam dură pentru ceea ce pot cele două echipe în acest moment, au contat greşelile mai puţine făcute de oaspetele din Capitală, precum şi, per ansamblu, faptul că Dan Dacian a avut 9 din 12 jucătoare cu minimum 12 minute petrecute pe parchet.

CSM Ploieşti a început meciul în formula I. Savu (7 puncte, 1×3), D. Iordăchescu (8), K. Munteanu (6), D. Tănase (2), A. Zane (11), pe parcurs intrând şi A. Dedu (1), N. Belhamra (1), O. Sandu (1), A. Dumitru, A. Apostolache şi Cr. Grigore.

Performanţa câștigării medaliilor de argint reprezintă un pas înainte făcut de această generație la nivel de junioare, după ce în ultimii doi ani la rând a obținut medaliile de bronz.

În cadrul festivităţii de premiere – care a fost oficiată de secretarul general al Federaţiei Române de Baschet, Dan Berceanu, şi de viceprimarul Ploieştiului, Daniel Nicodim- s-au acordat şi premii individuale, capitol la care CSM Ploieşti a stat cel mai bine: Ioana Savu a

fost considerată „cel mai de perspectivă jucător”, iar Daria Iordăchescu a fost „cel mai bun pasator” al Turneului Final. Totodată, pe baza voturilor celor 8 antrenori prezenţi la Blejoi, s-a alcătuit şi „cel mai bun 5 al turneului”, în care s-au regăsit trei jucătoare de la CSM Ploieşti – Daria Iordăchescu, Karina Munteanu şi Agnes Zane -, alături de conducătoarea de joc de la ACS Sepsi, Lana Mikes, şi jucătoarea de la ACS Dan Dacian declarată MVP al competiţiei, Ilinca Belegante.

De menţionat că reprezentanţii echipei ploieştene au dorit să mulţumescă în mod deosebit unor persoane care au făcut posibilă performanţa din acest sezon, anume Mircea Miu (doctorul clubului), Mihai Raţă, Virgil Iordache, Ilie Paraschiv (directorul grupului de firme DAO), precum şi conducerii CSM Ploieşti.

Rezultate:

Finala mare, ACS Dan Dacian Bucureşti – CSM Ploieşti 51-37 (11-13, 12-6, 20-10, 8-8)

Finala mică, CSŞ Craiova – Sepsi Sic Sf. Gheorghe

42-81 (7-23, 7-15, 7-27, 21-16)

Locurile 5-6, Leii Bucureşti – Sportul Studenţesc

61-50 (18-8, 10-10, 14-12, 19-20)

Locurile 7-8, Champions – ACS Primo Mega Ball

59-46 (18-10, 6-6, 22-9, 13-21)

Locurile 5-8

ACS Champions Bucureşti – ABC Leii Bucureşti

44-60 (6-14, 12-14, 12-18, 14-14)

Sportul Studenţesc – ACS Primo Mega Ball Piteşti

65-61 (16-8, 17-12, 16-17, 16-24)

Semifinale

ACS Dan Dacian Bucureşti – CSŞ Craiova

80-32 (21-13, 25-2, 23-8, 11-9)

CSM Ploieşti – ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe

72-50 (24-11, 23-16, 19-8, 6-15)

Grupa A

ACS Sepsi Sf. Gheorghe – ACS Primo Megaball

71-55 (8-15, 22-15, 23-12, 18-13)

ACS Dan Dacian – ACS Champions

82-39 (25-7, 17-8, 18-13, 22-11)

ACS Sepsi Sf. Gheorghe – ACS Dan Dacian

36-73 (9-25, 16-16, 6-15, 5-17)

ACS Primo Megaball – ACS Champions

33-51 (8-5, 4-13, 8-15, 13-18)

ACS Dan Dacian – ACS Primo Megaball

78-32 (21-2, 24-9, 18-1, 15-20)

ACS Champions – ACS Sepsi Sf. Gheorghe

40-54 (9-19, 15-13, 6-10, 10-12)

Clasament final Grupa A: 1. ACS Dan Dacian (6 puncte); 2. ACS Sepsi Sf. Gheorghe (5); 3. ACS Champions (4); 4. ACS Primo Mega Ball (3).

Grupa B

Sportul Studenţesc – CSŞ Craiova

33-41 (8-11, 12-10, 10-3, 3-17)

CSM Ploieşti – ABC Leii Bucureşti

63-52 (19-5, 15-16, 17-14, 12-17)

Sportul Studenţesc – CSM Ploieşti

57-86 (10-26, 12-20, 17-20, 18-20)

CSŞ Craiova – ABC Leii Bucureşti

54-51 (14-15, 18-5, 10-17, 12-14)

CSM Ploieşti – CSŞ Craiova

90-38 (29-10, 16-8, 20-8, 25-12)

ABC Leii Bucureşti – Sportul Studenţesc

68-73 (18-15, 15-17, 18-15, 17-26)

Clasament final Grupa B: 1. CSM Ploieşti (6 puncte); 2. CSŞ Craiova (5); 3. Sportul Studenţesc (4); 4. ABC Leii Bucureşti (3).