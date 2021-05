Petrolul ’95 Ploiești – ACSM Olteniţa 1-4 (1-1)

Stadion: Strejnic. Spectatori: 300.

Au marcat: B. Dumitru (8) / Crăciun (45+3, 89), Rotaru (62 – pen.), M. Stoica (72).

Petrolul ’95: Stanciu – Mateescu, Fl. Nicolae, V. Sandu, Mihăilă – Buturugă (cpt.) – Țînțaru (31 Trifan, 86 I. Mihai), Bălan, H. Nicolae, D. Dumitru (19 Fieraru) – B. Dumitru. Rezerve neutilizate: Nuță – Nițescu, Nica. Antrenori: Daniel Chiriță, Iulian Cojocaru.

Olteniţa: A. Ștefan – Crăciun, Wicentovicz, M. Gheorghe, C. Stoica – M.Stoica (86 Eftene), Rotaru (cpt.) – Porumbel, Val. Andrei, Chirică (86 Podocea, 90+3 Șt. Dumitru) – Manta (Gruia). Rezervă nefolosită: Budeanu (portar). Antrenor: Florin Stancu.

Avertismente: B. Dumitru (16), Mateescu (60) / M. Gheorghe (45+2), Crăciun (89), Val. Andrei (90+3).

Au arbitrat: Cristina Trandafir (București) – Bogdan Martinescu (Buzău), Roxana Ivanov (București).

Observatori: Ionuț Dimache (Slobozia), Victor Radu (București).

Jucătorul meciului: Valentin Andrei.

George Marin

Cât de mult poate să ”frigă” un 3-0! Pari acoperit pentru o „dublă” tur-retur, mai ales când acest 3-0 este obținut în deplasare.

Un astfel de 3-0 este foarte bun. Excelent, am putea spune fără teama că am putea greși. Dar, dacă nu te porți cu mănuși … te poate frige! Și dacă mai pui încă un gol între tine și adversar (Bogdan Dumitru, primind central de la Gabriel Nicolae, într-un careu depopulat de oltenițeni, grație unui rapid atac ploieștean) crezi că nici nu mai ai nevoie de mănuși. Jocul moleșit s-a încălzit un pic la „libera” bătută foarte aproape de vinclu de către Crăciun, de pe la 25 de metri (min. 13), la un plonjon spectaculos pentru o lovitură cu capul, ratat de Manta, după o centrare a aceluiași Crăciun (min. 15), la altă lovitură liberă pe care a bătut-o – ghici cine? – tot Crăciun, de la 28-29 de metri, respinsă de Stanciu și reluată peste poartă (cum o fi reușit?) de același Manta (min. 39), dar și la ocazia lui Bogdan Sandu, aflat într-o situație similară cu cea de la golul înscris, acum căutând golul „de mondiale” (min. 40). Nu l-a găsit! În schimb l-a găsit – of! – tot Crăciun, care a reluat o lovitură de colț din voleu, cu dreptul, în zbor (în săritură, dar „zbor” sună mai frumos) de pe la 20 de metri.

Cu 1-1, oaspeții au îndrăznit mai mult după pauză, mai ales că echipa lui Kiru, după ce că avea multe accidentări și o bancă de rezerve firavă, a mai și pierdut doi jucători care s-au accidentat – înlocuirile din prima parte – și, în același timp a pierdut și mijlocul terenului, stăpânit de „decarul” oaspeților, Valentin Andrei, alături de Silviu Rotaru, un fotbalist de 34 de ani, cu experiență, dar și cu o burtă precum aveau boierii desenați în manualele de istorie de la școală.„Boierul” acesta a jucat 90 de minute!

Da, Oltenița a îndrăznit și a reușit, chiar dacă următoarele două goluri au fost produse de întâmplare. Oarecum, pentru că nu totul s-a datorat întâmplării. Au obținut un penalti pentru un henț al zidului ploieștean (Horia Nicolae) aflat la o palmă în interiorul careului (a transformat Valentin Andrei, cu un șut sub bara transversală) și au mai înscris o dată mulțumită faptului că pe Stanciu „l-a fript mingea” și i-a dat drumul în plasa proprie după șutul lui Marian Stoica, tras de la aproape 30 de metri. V-am spus deja că 3-0 frige rău, iar 4-3 general frige și mai rău atunci când nu poți duce mingea în careul advers dincolo de minutul 46 (la ultima situație de gol a oamenilor lui Kiru), când pasele s-au legat cu mare dificultate, linia de mijloc fiind „topită”. Atunci când pasele s-au legat…

Desăvârșirea colapsului petrecut în arșița avantajului de trei goluri l-a avut ca autor tot pe … – tot ăsta, dom ’ne? – Crăciun. Golul „de Mondiale” căutat la acea poartă în primul mitan de ploieșteni a venit iarăși, acum din lovitura liberă bătută în forță, la vinclu, de pe la 26-27 de metri. Dar tot în poarta lor!

Mai este ceva de lămurit. L-am pomenit de atâtea ori pe Crăciun încât oricine are dreptul să se întrebe de ce nu l-am desemnat jucătorul meciului. El a reușit doar câteva execuții excelente și nici nu a avut prea multă treabă în apărare pentru că ploieștenii nu l-au deranjat prea mult. În schimb, „decarul” oaspeților a ordonat tot jocul lor. O urmare firească a experienței jocurilor disputate cu minimum o ligă mai sus. La fel ca și echipa din care a făcut parte.

Chiriţă – acuzaţii „voalate”

Patronul formației Petrolul 95, Daniel Chiriță, absent din teren în această dublă manșă din cauza unei accidentări, s-a declarat ”dezamăgit” de deznodământul partidei și de ratarea calificării! ”Unii dintre jucătorii mei au lăsat de dorit, nu vreau să zic altceva”! Chiriță speră să fie invitat totuși în acest eșalon al Ligii a III-a și promite, de pe acum, că ”o să fac o echipă de copii curați”!

Întâmplător sau nu, la casele de pariuri unde meciul a fost ”ofertat”, opțiunea de pariere pe acest joc a fost blocată, după câteva ore, partida fiind scoasă apoi din ofertă. Cine ”a apucat și a fost inspirat” să riște banii pe un pronostic de ”2 solist” a beneficiat de o cotă de… 6!

Ele vor juca în Liga 3

În urma manșei retur a barajului de menținere / promovare în Liga 3, următoarele echipe au obținut dreptul de a juca în Liga 3, ediția 2021/2022:

• Echipe care au promovat în Liga 3: Frontiera 2004 Curtici, Pobeda Stár Bišnov, CSA Aurul Brad, Viitorul Șimian, Voința Lupac, Real Bradu, CSM Fetești și Dinamo Bacău.

• Echipe care se mențin în Liga 3: CSM Pașcani, AFC Odorheiu Secuiesc, Avântul Valea Mărului, Sportul Chiscani, ACSM Oltenița, Recolta Gheorghe Doja, Academica Clinceni 2, Concordia Chiajna 2, Kids Tâmpa Brașov, Progresul Ezeriș, Luceafărul Oradea, CS Ocna Mureș și Progresul Șomcuta Mare.