N. Dumitrescu

După o perioadă de timp în care municipiul reședință al județului Prahova a fost sufocat de gunoaie, inclusiv înainte de Paște și după, a venit și răspunsul acelora cărora ploieștenii le-au dat votul pentru a-i reprezenta în legislativul local. Ieri, în ședință extraordinară, consilierii locali au supus discuției și votului în plen o serie de hotărâri care au avut legătură cu Rosal, cel mai ”blagoslovit” operator de servicii publice care-și desfășoară activitatea în oraș, respectiv cel de salubritate, din cauza munților de gunoaie neridicate de la platformele de colectare. Astfel, cu 20 de voturi ”pentru” și o abținere, consilierii ploieșteni au aprobat proiectul privind demararea procedurii de reziliere a contractului cu Rosal pentru activitatea de curăţenie căi publice şi deszăpezire. Proiectul a fost inițiat de către primarul Andrei Volosevici, invocând prioritatea sa în ceea ce privește sănătatea și siguranța ploieștenilor, subliniind faptul că, în ultima perioadă, operatorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale într-un procent de doar 30 și ceva la sută. De altfel, prezent la ședință, și directorul Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP) Ploieşti, Zoia Staicu, a menționat faptul că Rosal – al cărui contract încheiat cu Primăria Ploiești expiră în aprilie 2022 – şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale privind activităţile de măturat manual şi mecanizat în procent de sub 50%, situație care a fost valabilă și în anii trecuți, dar și de la începutul anului în curs. De asemenea, conform unui alt proiect de hotărâre aprobat ieri, tot cu 20 de voturi ”pentru” și o abținere, aleșii ploieșteni l-au împuternicit pe primar să voteze pentru rezilierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii privind colectarea, transportul şi transferul deşeurilor municipale în zonele Boldeşti-Scăeni şi Valea Doftanei, în care este inclus şi municipiul Ploieşti, încheiat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” cu SC Rosal Grup SA, ca urmare a solicitării formulate de Primăria Blejoi. De menționat însă că, înainte de supunerea la vot a celor două proiecte menționate, tot la inițiativa edilului ploieștean, pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat și proiectul ce viza ajustarea tarifelor la curățenia căilor publice din oraș, dar propunerea nu a fost adoptată. Întrebat ce trebuie să înțeleagă ploieștenii după votul de ieri din Consiliul Local, primarul Andrei Volosevici ne-a declarat: ”Ploieștenii trebuie să înțeleagă faptul că, în cazul contractului pentru curățenie pe căile publice, adică acel contract pe care îl manageriază Primăria Ploiești, începe procedura de reziliere a contractului, așa cum a dispus Consiliul Local Ploiești. Am încercat orice variantă de lucru, inclusiv ajustarea tarifelor, dar nu a fost acceptată. Deci, lucrurile merg cu începerea procedurii de reziliere, iar votul meu clar, asumat, și în ședința AGA de la ADI, va fi pentru rezilierea contractului cu Rosal și pe partea de colectare”. Conform procedurii, urmare a votului de ieri din legislativul local, Rosal este notificat de rezilierea contractului-cadru, inclusiv a contractului subsecvent în vigoare, cu acordarea unui termen de remediere a modalității de îndeplinire a obligațiilor contractuale de 20 de zile. În caz de neremediere, rezilierea intervine de drept la împlinirea a 30 de zile de la data transmiterii notificării. Potrivit edilului, orașul nu va rămâne nemăturat, întrucât operatorul de salubritate are obligația ca, în continuare, timp de 3 luni, să-și desfășoare activitatea. Între timp, municipalitatea va demara procedura de organizare a licitației în vederea desemnării unui nou operator. Reamintim că demararea procedurii rezilierii a venit după ce angajaţii operatorului de salubritate au fost, la sfârşitul lunii trecute, din nou în grevă, soldată cu neridicarea deşeurilor, atât în Ploiești, dar și în alte localități. Totodată, la Ploieşti au rămas nemăturate și căile publice, edilul organizând o acţiune de voluntariat pentru igienizarea domeniului public. Iar pe data de 4 mai, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Ploieşti a cerut prefectului judeţului Prahova declararea stării de alertă pe teritoriul oraşului, în condiţiile în care, mai mult de o săptămână, inclusiv de Paște, nu au fost ridicate deşeurile menajere în mai multe zone, solicitând și acordul prefectului pentru declararea stării de alertă în Ploiești pentru o perioadă de 30 de zile.