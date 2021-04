Rodica Paraschiv

Deputat PSD Prahova

Au trecut 167 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai cunoscuți ingineri constructori români, pionier al tehnicii mondiale în proiectarea și construirea podurilor, Anghel Saligny.

Numele lui Anghel Saligny este legat, fără îndoială, de cea mai importantă lucrare a sa: podul peste Dunăre, de la Cernavodă. Construit în numai cinci ani, între 1890 și 1895, podul peste Dunăre era, la acea vreme, cel mai lung din Europa și printre cele mai importante poduri metalice cu deschidere mare din lume.

Cinci ani pentru construirea unei lucrări de artă de talie europeană și mondială. Doar cinci ani! Unde suntem în prezent, la 126 de ani de la inaugurarea podului peste Dunăre? Ce am pierdut, în acest secol? De ce am ajuns, de la pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și construirea podurilor, la coada infrastructurii rutiere și feroviare din Europa?

Unde am greșit și de ce suntem în acest moment în imposibilitatea de a veni cu proiecte viabile, cu noi căi de transport feroviar și rutier?

Sunt întrebări la care ar trebui să putem răspunde și cărora să le și găsim soluțiile de rezolvare.

Dacă, în urmă cu peste un secol, românul Anghel Saligny, pe care îl omagiem astăzi, ducea numele țării noastre în toată Europa și chiar și peste Ocean, astăzi ne bazăm – greșind deseori – pe alții să ne construiască drumuri, poduri și, mai rar, linii de cale ferată.

Avem profesioniștii necesari pentru a revigora și a moderniza infrastructura rutieră și feroviară. Ce lipsește, din păcate, este chiar voința politică. Iar schimbarea opțiunilor în funcție de politicile unui partid sau ale altuia nu poate decât să ne lase în continuare la coada listei țărilor europene din punctul de vedere al căilor de comunicații rutiere și feroviare.

Schimbările de guverne, de miniștri ai Transporturilor sau de directori ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau ai CFR Infrastructură nu ar trebui să fie impedimente în modernizarea drumurilor naționale sau în construirea de autostrăzi și, chiar mai necesar, de infrastructură feroviară care să permită să ne apropiem de viteza de circulație normală pentru secolul în care trăim.

Dezvoltarea economică a unei țări depinde de crearea unei rețele de drumuri și căi ferate care să permită circulația rapidă. De aceea, politica de partid nu are voie să împiedice modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare, pentru că de aceasta depind investițiile noi și viața economică și socială a românilor.