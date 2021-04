V. Stoica

Prahovenii par să nu țină cont prea mult de recomandările pompierilor în privința arderii necontrolate a vegetației uscate. Pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui număr mare de incendii provocate de arderea vegetaţiei uscate în scopul igienizării terenurilor şi pregătirii acestora pentru lucrările agricole de primăvară, numai în primul trimestru al acestui an fiind înregistrate 108 arderi necontrolate, în general la vegetaţia uscată pe terenurile aflate în administrarea consiliilor locale. 89 dintre acestea au fost arderi de vegetaţii uscate care au afectat o suprafaţă de 109,51 hectare de teren. Potrivit ISU Prahova, cele mai multe intervenții au avut loc pe domeniul public al statului – 73 intervenții cu o suprafață afectată de peste 95 ha, iar la proprietăți individuale au avut loc 16 misiuni ale pompierilor, cu 14 ha afectate.

Vinerea pare să fie ziua propice pentru incendiile de vegetație uscată, având în vedere că în această zi din săptămână, în special între orele 12.00-16.00, au avut loc cele mai multe astfel de incendii.

„Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Prahova face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor și să țină cont că utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi; arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii. De asemenea, utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie – gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc, respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc, fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Și arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, iar în cazul realizării igienizării terenurilor prin ardere este obligatorie obţinerea acceptului de la Agenţia pentru Protecţia Mediului și a permisului de lucru cu focul, impunându-se totodată respectarea cu strictețe a măsurilor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

În caz contrar, contravenienții sunt pasibili de amenzi cuprinse între 1000 și 2500 de lei.