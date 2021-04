Copreşedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat că AUR este „un partid extremist” şi nu va negocia cu reprezentanţii acestuia, potrivit Agerpres.

„Cu cei de la AUR nu voi negocia pentru că, din punctul meu de vedere, am spus-o şi la tribuna Parlamentului, AUR s-a dus într-o zonă de partid extremist. Am văzut ieri un lider important din AUR, un purtător de mesaj important din AUR, propunând public o listă de intelectuali care trebuie ucişi. Acolo suntem, este o realitate pe care nu o putem ignora. Şi dacă îi dăm oricât de mic credit unui astfel de partid, nu ştiu unde putem ajunge. Din punctul meu de vedere, AUR este un partid extremist şi eu nu voi negocia cu ei”, a declarat, la Digi24, Dan Barna.

Liderul USR PLUS a adăugat că soluţia nu este în partide extremiste sau populiste, care îndeamnă oamenii să nu respecte regulile.