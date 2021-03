Compania americană Pfizer şi partenerul său german BioNTech au început să testeze vaccinul lor anti-COVID19 pe copii cu vârste sub 12 ani, în speranţa extinderii vaccinării la această grupă de vârstă până la începutul anului 2022, a declarat compania farmaceutică din SUA, relatează Agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

Primii voluntari din faza iniţială a studiilor clinice au fost vaccinaţi miercuri, a declarat purtătoarea de cuvânt a Pfizer, Sharon Castillo.

Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost autorizat în Statele Unite la sfârşitul lunii decembrie pentru persoanele cu vârsta de 16 ani şi peste. Aproape 66 milioane de doze de vaccin au fost administrate în Statele Unite până miercuri dimineaţă, potrivit datelor oferite de Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA.

Studiul pediatric, care va include şi bebeluşi de 6 luni, are loc după unul similar lansat de Moderna săptămâna trecută.

Numai vaccinul Pfizer/BioNTech este utilizat la copiii de 16 şi 17 ani din Statele Unite. Vaccinul produs de Moderna a fost autorizat pentru persoanele cu vârsta de 18 ani şi peste, şi până acum niciun vaccin anti-COVID19 nu a primit undă verde pentru utilizare la copiii sub 16 ani.

Pfizer şi BioNTech intenţionează să testeze iniţial siguranţa vaccinului lor la trei dozaje diferite – 10, 20 şi 30 micrograme – în studii clinice de fază I şi II cu 144 de participanţi. Ele intenţionează să extindă ulterior testarea la o etapă cu 4.500 de participanţi în care vor analiza siguranţa, tolerabilitatea şi răspunsul imun generat de vaccin, probabil prin măsurarea nivelurilor de anticorpi la subiecţii tineri.

Sharon Castillo a declarat că Pfizer şi BioNTech speră să obţină date în urma studiilor clinice în doua jumătate a anului 2021.

Până acum, Pfizer a testat vaccinul la copiii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani. Compania se aşteaptă să aibă date în urma acestor studii în următoarele săptămâni, a mai spus Castillo.