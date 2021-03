• Examenele naţionale se desfăşoară conform calendarului anunţat

• Cursuri online pentru clasele terminale între 12-29 aprilie

• Semestrul al doilea va fi redus cu o săptămână, cu unele excepţii

Ieri, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut precizări privind desfăşurarea în continuare a anului şcolar şi a examenelor naţionale. Citat de agenţiile de presă, acesta a declarat:

”În urma consultărilor deschise și constructive, luând în considerare toate propunerile formulate în contextul creșterii ratei de infectare cu virusul SARS CoV-2 prin implicarea tuturor factorilor care pot să contribuie la implementarea măsurilor necesare pentru bunul mers al procesului de învățământ, au rezultat 10 concluzii:

1. Examenele naționale se vor desfășura la datele stabilite conform calendarului deja aprobat și cunoscut, respectiv 22 – 25 iunie pentru probele scrise ale examenului de Evaluare Națională și 28 iunie – 1 iulie pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat. La examenul de Bacalaureat, probele de competențe vor fi echivalate conform unor proceduri elaborate de către Ministerul Educației. Se vor susține competențele digitale pentru promoțiile anterioare.

2 Cu excepția claselor terminale, pentru care structura anului școlar NU va suferi niciun fel de modificare, vacanța de primăvară va începe în data de 2 aprilie și se va termina la data de 4 mai pentru toate celelalte clase cu excepția claselor terminale. Clasele terminale rămân pe programul stabilit.

3. Pentru clasele terminale, structura anului școlar nu va suferi niciun fel de modificare. Vacanța, respectiv vacanțele de primăvară, pentru că sunt două pentru clasele terminale, nemaifiind puntea, rămân datele planificate și cunoscute, 2 aprilie – 11 aprilie, 30 aprilie – 9 mai pentru sărbătorile pascale ortodoxe. În intervalul 12 – 29 aprilie, clasele terminale vor participa online la toate activitățile didactice.

4. Semestrul al doilea va fi redus cu o săptămână pentru toate clasele, cu excepția claselor terminale, la care nu avem niciun fel de reducere, niciun fel de modificare. Este vorba de clasa pregătitoare, clasele I-VII, și clasele IX-XI, acestea urmând a finaliza semestrul II în data de 25 iunie, spre deosebire de 18 iunie, cum era planificat.

5. Având în vedere reducerea semestrului al doilea cu o săptămână, prin sprijinul cadrelor didactice, într-un an total atipic, în care tezele semestriale nu se mai susțin, în care numărul notelor a fost redus, se pot comprima acele activități de evaluare în așa fel încât nu vor fi necesare activități de recuperare a materiei.

6. Pentru filiera tehnologică și învățământul profesional și tehnic, finalul semestrului al doilea va rămâne la datele stabilite și cunoscute.

7. Calendarul activităților aferente definitivării și titularizării rămân neschimbate.

8. Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a,

precum și pretestările PISA rămân programate cu prezență fizică în toate școlile care funcționează în localități necarantinate. Evaluarea națională pentru elevii de clasa a II-a se reprogramează din perioada 20-23 aprilie pentru perioada 25-28 mai.

9. Pentru a reduce inechitatea determinată de condițiile speciale în școlile aflate în localități carantinate, simulările pentru clasele terminale, evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor putea fi organizate după ieșirea din carantină.

10. Programul național de acțiuni remediale se va derula în întreaga perioadă în care sunt organizate acțiuni didactice în toate școlile aflate în localități în care rata de infectare este mai mică de 6 la mia de locuitori”, a declarat Sorin Cîmpeanu.