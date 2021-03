• Angajaţii societăţii au făcut iar grevă, deși municipalitatea nu are facturi restante către Rosal

N. D.

La doar o săptămână de la prima acțiune, greva angajaților operatorului de salubritate din Ploiești s-a repetat și zilele trecute. Dacă în primul caz protestul s-a soldat cu munți de gunoaie în zona platformelor de colectare dintre blocuri, în această săptămână n-au ieșit pe străzi toți măturătorii, iar acest lucru ne-a fost confirmat marți după amiază și de unul dintre angajați, care a putut fi văzut la lucru pentru că în dimineața respectivă îi fusese pusă pe card ”a patra leafă pe anul 2021”, adică banii pe luna februarie, în condițiile în care salariile se dau de două ori pe lună. De modul în care se face curățenie în oraș sunt nemulțumiți nu doar ploieștenii, ci și reprezentanții autorităților locale, din Excutiv și Legislativ, în ultimul caz fiind făcută publică și strategia operatorului de salubritate. Astfel, viceprimarul Magdalena Trofin a ținut să sublinieze faptul că Primăria Ploiești nu are facturi restante către ROSAL și cu toate acestea angajații nu își primesc salariile.” În anul 2020, Primăria Municipiului Ploiești a plătit companiei ROSAL pentru serviciile aferente contractului de Curățenie Căi Publice și Deszăpezire suma de 20. 052. 478,44 lei, iar în primele două luni ale anului 2021 municipalitatea a plătit 5. 386. 715,15 lei. Din cauza unui management prost, a unei companii de salubritate incapabilă să își gestioneze resursele financiare și umane, ploieștenii și angajații ROSAL au iar de suferit. Este clar pentru toată lumea că această situație nu mai poate continua! Orașul nostru merită servicii de salubritate de calitate”, a ținut să sublinieze viceprimarul Magdalena Trofin. Pe de altă parte, unul dintre consilierii locali, Mihai Tonsciuc, a făcut cunoscută strategia operatorului de salubritate, respectiv mărirea tarifului pentru curățenia căilor publice în Ploiești. ”În timp ce ploieștenii vor un alt operator de salubritate, ROSAL vrea și mai mulți bani de la ploieșteni. Mărirea tarifului care se solicită este de aproximativ 13% pentru curățenie de căi publice și aproximativ 13% pentru deszăpezire. Pretextul folosit: a crescut salariul minim. Dar nu vă lăsați păcăliți, salariile nu depind de această majorare a tarifului. Neplata la timp a salariilor către angajații ROSAL se întâmplă de ani de zile, cu mult înainte de creșterea nivelului salariului minim. Angajatorul are obligația de a mări salariul minim conform legii, iar beneficiarii serviciilor nu trebuie să suporte această diferență. Motivul real: incompetența și bătaia de joc i-au adus aproape de colaps. Mai multe localități i-au izgonit din cauza serviciilor „de înaltă calitate” (de exemplu Cluj). Din poziția mea de președinte al Comisiei de Utilități Publice și din cea de consilier local din partea USR-PLUS mă voi opune acestei măriri a tarifului fiindcă: ROSAL nu-și respectă nici măcar contractul actual cu municipiul Ploiești; ROSAL umilește zilnic ploieștenii prin serviciile inexistente sau de proastă calitate; ROSAL este unul din cei mai abuzatori angajatori de care am auzit, neplătind oamenii de pe teren (cei care chiar muncesc) cu lunile”, a menționat alesul ploieștean. Totodată, acesta a făcut cunoscut faptul că și-a dat acordul și pentru crearea unui Comitet de Coordonare și Supraveghere în vederea contractării unei noi firme de salubritate. ”Voi colabora cu viceprimarul Magdalena Trofin în vederea întocmirii unui caiet de sarcini care să împiedice astfel de abuzuri în viitor din partea unei alte firme de salubritate, sperând ca toți consilierii locali să asculte doleanțele ploieștenilor, să respingă creșterea tarifului și să militeze pentru schimbarea operatorului”, a mai adăugat acesta, într-o postare pe pagina sa de facebook.