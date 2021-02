Luiza Rădulescu Pintilie

Cred şi eu că o grădină e oglindirea unei minţi, cum spunea , cu înţelepciune, cineva, dar sunt şi mai încredinţată că este deopotrivă oglinda unui suflet !Poate de aceea mi se pare că în splendide înfloriri sufleteşti şi-a găsit mirabilele seminţe grădina în care s-a transformat în acest început de februarie galeria de artă ploieşteană, găzduind expoziţia ce reuneşte, sub arcada unui nume pe cât de simplu pe atât de cuprinzător -Flori- creaţii ale pictorilor membri ai Filialei Prahova a Uniunii Artiştilor Plastici din România.Fără a avea niciun dubiu că puterea gândului şi exerciţiul priceperii artistice s-au alăturat apoi harului, emoţiei şi trăirii ce dă talantului fiecăruia dintre „grădinarii” culorilor acea unicitate care , individualizându-l pe fiecare , îl aşază în acelaşi timp şi în echilibrul unei expoziţii care, în toată diversitatea ei, are unitate şi armonie. Artişti din generaţii diferite, unii purtând pecetea consacrării, alţii aflaţi la început de carieră şi aspirând să o dobândească. Stiluri picturale diferite. Flori diferite, din anotimpuri şi ele diferite. Rame diferite. Lumini care cad în unghiuri diferite. Umbriri care învăluie diferit. Aceleaşi culori ştiute şi totuşi cât de diferit e până şi albul ! Roşul, verdele, galbenul sau negrul ! Atâtea diferenţe de la o lucrare la alta şi de la un artist la celălalt- ba chiar şi de la un artist la el însuşi şi la abordările tematice statornicite în felul său de exprimare şi sub semnătura sa – şi, totuşi, suficient de puternice apropierile încât să-l apropie şi pe privitor. Artişti şi flori.Flori şi 27 de artişti : Tiberius Adet, Marcel Bejgu, Emanuela Ceapă, Ana Maria Drăgoi, Loredana Ene, Mădălina Gheorghe, Marilena Ghiorghiță, Mihaela Ilie, Diana Lemnaru, Constantin Mazuru, Daniela Moraru, Alina Nedelcu, Ana Oprișoreanu, Valter Paraschivescu, Ovidiu Paștina, Mirela Petria, Barbara Brighita Popa, Camelia Profirescu, Daniela Rîndașu, Valeriu Scărlătescu, Geanina Sfinteș, Elisabeta Stănciulescu, Speranța Ștefănescu, Florin Șuțu, Mihaela Teodorescu, Maria Urian, Mariana Voicu.

Frumoasă în întregul său, expoziţia aceasta cheamă nu numai primăvara, cu anemonele şi lalelele sale, ci strigă pe nume toate anotimpurile calendaristice şi sufleteşti, alăturând muşcate şi trandafiri, orhidee şi mediteraneene flori de hârtie, nemţişori şi flori de câmp, petale ce se vor transforma în galbene gutui, tufănele şi galbene luminiţe ale nopţii, metamorfozări floristice şi cadenţe florale. Printre atâtea flori, parcă auzi venind, de la colţul unei străzi, chemările unor florărese: „Cinci lei firul!”, „ Unsprezece fire la zece lei !”Şi simţi parcă vânticelul cald ce trece printre ramurile înverzite ale unui măr şi leagănă uşor albul pânzei unei splendide ii înflorate sub albastru de cer şi pe deasupra florilor din iarba verde! Până pe 3 martie, rămân înflorite în spaţiul galeriei de artă ploieştene toate grădinile de care poate vă e dor, mai ales după anotimpurile de încercări prin care tot trecem de la o vreme ! Iar dacă purtaţi în minte dorinţa unei dar de făcut cuiva drag sub semnul apropiatelor sărbători ale primăverii, ori vreţi să vă aduceţi în propria casă un colţişor de grădină, ce altceva decât florile v-ar putea mărturisi ori împlini mai bine gândul ?!