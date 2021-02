N. D.

Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, pe data de 12 martie a.c., la sediul instituției, începând cu ora 10.00, va fi organizată o acţiune de instruire, informare şi conştientizare a angajatorilor care desfăşoară lucrări în domeniul construcţiilor în judeţul Prahova.

Evenimentul are loc în contextul în care în acest an se va desfășura campania de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor. Etapa de control se va desfăşura în lunile aprilie – octombrie 2021, când inspectorii de muncă vor verifica modul în care au fost puse în practică măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţiei lucrătorilor la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor. Obiectivele acestei campanii vizează creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul menționat în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, în mod special în prevenirea riscului de cădere de la înălţime; îndrumarea angajatorilor pentru crearea condiţiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanţii acestora, precum şi sindicatele din domeniul construcţiilor etc.

Totodată, în această etapă se va verifica și realizarea măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.