Asociația geo-spatial.org, graphs.ro și Casa Jurnalistului inițiază un nou demers prin care solicită transparență din partea Ministerului Sănătății privind evoluția pandemiei de COVID-19 și a campaniei de vaccinare în România, prin publicarea deschisă a datelor relevante. Într-o scrisoare deschisă adresată Ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, semnată de 21 de demersuri civice și organizații non-guvernamentale, este detaliată importanța comunicării oficiale „într-un mod clar, complet, structurat și constant pentru o informare corectă a populației” și este amintită o solicitare de transparență pe care chiar Voiculescu a făcut-o în debutul pandemiei în același sens.

Printre altele, în scrisoarea deschisă adresată de către organizațiile non-guvernamentale către ministrul Vlad Voiculescu se spune:„ Vă invităm să vă onorați promisiunea de transparență făcută la preluarea mandatului, publicând deschis, actualizat în mod regulat și într-o manieră prietenoasă cu prelucrarea automată (JSON, XML, CSV, etc.), cel puțin următoarele date: Incidența la 14 zile la nivel de UAT; Numărul de persoane externate vindecate/județ/zi; Numărul de persoane externate/județ/zi; Numărul de persoane decedate/județ/zi; Numărul de persoane COVID-19 spitalizate în sectiile ATI/județ/zi și numărul total de pacienți ATI/județ/zi; Numărul de cazuri active/județ/zi; Numărul de persoane aflate în carantină institutionalizată/județ/zi; Numărul de persoane aflate în autoizolare/județ/zi; Numărul de persoane testate/județ/zi; Tipul de teste utilizate (RT-PCR, teste rapide) – proportie din pacientii testati județ/zi; Durata de timp între recoltarea de probe biologice-rezultat (zile) – exprimată ca mediană dacă nu se poate mai detaliat; Proveniența persoanelor testate (autoizolare, carantină, testare voluntară, testare la prezentarea la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, testare de rutină la locul de muncă) – exprimată în numere absolute, defalcate pe județ; Raportul dintre numărul de persoane testate pozitiv/numărul de persoane testate/zi; Numărul de pacienți confirmați dar asimptomatici sau cu forme foarte ușoare; Proveniența persoanelor testate pozitiv (autoizolare, carantină, testare voluntară, testare la prezentarea la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, testare de rutină la locul de muncă) – exprimată în numere absolute; Perioada de timp între rezultatul pozitiv și spitalizare (ore) – exprimată ca mediană dacă nu se poate mai detaliat; Numărul de persoane spitalizate/judet/zi(ideal pe spital); Tipul de transmitere pentru fiecare caz (comunitar/instituțional/focar cunoscut sau nou/internațional/etc); Caracteristici ale persoanelor spitalizate/decedate (grupa de vârstă/vârsta, sex, afecțiuni preexistente/tipul afecțiunilor – cu asigurarea faptului că pacienții nu pot fi identificați pe baza acestor informații); Numărul de persoane reinfectate/județ/zi; Informații cu privire la focare (județ, locație, tip focar, număr de persoane confirmate, numărul potențial de persoane ce pot fi afectate); Informații cu privire la centrele rezidențiale (informații la nivel de centru: total rezidenți, infectați, vindecați, decedați); Raportarea corecțiilor efectuate la nivel de număr de cazuri/decese pe județe/zi; Numărul de persoane testate/județ/zi, defalcate pe persoane vaccinate/persoane vaccinate cu rapel și tip de vaccin; Numărul de persoane programate pentru vaccinare și care nu se prezintă la centrul de vaccinare/județ/zi; Numărul de persoane adăugate ad-hoc pentru că au mai rămas doze/județ/zi; Numărul total de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare/județ/zi, defalcate pe pe reacții comune/minore și reacții majore; Numărul de doze de vaccinuri livrate/județ, defalcate pe tip de vaccin; Informații cu privire la materialele consumabile folosite la vaccinare/județ/zi; Informații cu privire la profilul socio-demografic al persoanelor vaccinate/județ/zi (ex: grupa de vârstă, sex, mediu rural/urban, etc); Procentul de vaccinare în rândul personalului sanitar/județ/zi; Numărul de doze disponibile zilnic la nivelul fiecărui centru de vaccinare; Numărul de genomuri secvențiate împreună cu metadatele necesare conform recomandărilor OMS – minimum: data și locația prelevării probei/ informațiile adiționale despre proba analizată și despre caracteristicile pacientului ar extinde aplicatiile datelor genomice, în limita normelor etice și criteriilor legislative (ex. tipul de probă, cum s-a obținut proba, istoricul de călătorii al pacientului, informații clinice și demografice); Precizarea modului în care au fost selectate probele destinate secvențierii (contact-tracing/risk-based, etc) precum și metoda folosită pentru secvențiere; Durata până la obținerea rezultatelor secventierii, precizarea modului în care pot fi accesate rezultatele, precizarea momentului în care sunt publicate în baze de date internaționale (GISAID, Nextstrain etc).