Nicoleta Dumitrescu

Deși a fost destul de rece afară, la ora prânzului la Ploiești fiind înregistrate 2,3 grade C, ieri, zeci de pensionari au organizat o acțiune de protest în fața Palatului Administrativ, unde își are sediul și Instituția Prefectului Prahova. Mitingul a fost autorizat în centrul Ploieștiului între orele 11.00-13.00 și s-a desfășurat în paralel cu alte acțiuni similare ce au avut loc la nivel național, în semn de protest pentru că pensiile nu au fost majorate cu procentul promis de 40%. Acţiunile au fost organizate de Federaţia Naţională a Pensionarilor din România, Uniunea Generală a Pensionarilor din România şi Federaţia Naţională „Unirea” a Pensionarilor din România, organizațiile de pensionari din fiecare județ solicitând membrilor lor ca, pe data de 27 ianuarie a.c., să iasă în stradă și să protesteze în fața sediilor prefecturilor. Pentru că este pandemie, ieri la Ploiești au fost prezente până în 100 de persoane, așa cum prevăd și normele în vigoare, însă nemulțumirile lor, legate de majorarea pensiilor, rostite fie de la microfon, fie prin intermediul unor pancarte – pe unele dintre acestea putându-se citi ”Rușine ministrului Muncii, trimite pensionarii la muncă” – sunt similare pentru toți cei peste 120.000 de pensionari care fac parte din organizațiile din Prahova. Cel puțin așa ne-a declarat Sofia Cioc, președintele Consiliului Județean al Organizațiilor de pensionari și persoane vârstnice din Prahova. Potrivit acesteia, pichetarea Instituției Prefectului Prahova era necesară, fiind considerat un semnal de alarmă la adresa actualilor guvernanți, care nu respectă drepturile pensionarilor. Mai mult decât atât, a mai precizat Sofia Cioc, ”atitudinea și ultimele declarații ale ministrului Muncii sunt considerate de către pensionari mai mult decât jignitoare, în condițiile în care, în loc să le fie majorate pensiile cu procentul promis, le spune să meargă la muncă”! De menționat că revendicările pensionarilor au fost transmise și prefectului județului Prahova.

”Jos Guvernul!”; ”Rușine!”, ”Huo, Huo!”, ”Vrem majorarea pensiilor așa cum s-a promis!”, s-a auzit, ieri, în centrul Ploieștiului, în fața Palatului Administrativ Prahova. Așa cum am aflat de la Sofia Cioc, președintele Consiliului Județean al Organizației de Pensionari și a Persoanelor Vârstnice Prahova, principala nemulțimire a pensionarilor este legată de faptul că valoarea punctului de pensie nu a fost majorată cu procentul promis de 40%. ” Anul trecut trebuia ca valoarea punctului de pensie să fie majorat cu 40%, dar pensionarii s-au ales doar cu 14%. Ne-au mințit și, în continuare, noii guvernanți ne mint. Noi nu cerem altceva decât ceea ce ni se cuvine”, ne-a declarat aceasta, care a adăugat că atitudinea și ideile noului ministru al Muncii lasă mult de dorit. ”Referitor la ministrul Muncii, Raluca Turcan, prin tot ceea ce spune, este jignire pe față. În opinia acesteia, pensionarii ar trebui să fie mulțumiți că-și primesc pensia și ar trebui să meargă și la muncă! Vreau să vă spun că, anul acesta, în iunie, eu împlinesc 81 de ani. După ce am ieșit la pensie, am mai adăugat alți 15, muncind în continuare și plătindu-mi singură asigurările sociale. Dintre pensionari, cine găsește și poate să muncească, muncește! Dar în țara asta nu sunt asigurate locuri de muncă nici pentru tineri!”, ne-a declarat interlocutoarea noastră. Potrivit acesteia, ieri la Ploiești au pichetat membri ai Asociației Județene a Pensionarilor, ai Asociației pensionarilor ”Alături de tine” și de la Liga Sindicală a Pensionarilor din Prahova, însă, la nivelul județului sunt nu mai puțin de 14 structuri, cu precizarea că la nivel național ar fi 22 de structuri ale pensionarilor. Întrebată de ce, pentru a exista o voce și o forță comune, pensionarii prahoveni nu se reunesc într-o singură structură, fiind atât de divizați, aceasta ne-a răspuns că, deși problemele și revendicările sunt aceleași, fiind vorba despre aceeași categorie de vârstă, ”În acest caz, este vorba despre orgolii. Eu, însă, ca președinte al Consiliului, reprezint interesele a peste 120.000 de persoane, iar faptul că în această funcție m-au ales și bărbați, pentru mine asta a însemnat ceva”. Având-o alături pe Domnica Voicu, vicepreședintele Asociației Județene a pensionarilor Prahova, Sofia Cioc ne-a arătat și documentul ce conținea revendicările pensionarilor care au fost supuse și atenției ministrului Muncii, la întrevederea pe care organizațiile care au decis organizarea protestului de ieri au avut-o pe data de 20 ianuarie a.c. Documentul conține 10 cerințe, cele mai importante vizând: majorarea pensiilor până la nivelul pe care îl asigură creșterea cu 40%, din care s-a acordat doar 14%; impozitarea progresivă a pensiilor privilegiate ce conduc la o mare inechitate socială și consumă nejustificat o sumă importantă de la bugetul de stat; stabilirea urgentă de măsuri pentru recuperarea sumelor din contribuțiile de asigurări sociale plătite de salariați și nevirate de angajatori (9 miliarde de lei în anul 2020; participarea reprezentanților organizațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor la nou înființata Comisie pentru recalcularea pensiilor; dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, acestea nefiind disponibile în număr suficient pentru cei care au nevoie de ele, fiind extrem de rare în orașele mici și în mediul rural; elaborarea unui program național care să vizeze construirea de cămine care să asigure condiții de cazare și tratament pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate din cauza lipsei resurselor financiare sau de îngrijire; reglementarea acordării anuale pentru toți pensionarii a celei de-a 13-a pensii, în două tranșe, de Paște și de Crăciun. Menționând că în cadrul întrevederii cu ministrul Muncii ”nu s-a ajuns la nicio înțelegere”, Sofica Cioc i-a anunțat pe pensionarii prahioveni care au protestat ieri în centrul Ploieștiului că organizațiile care îi reprezintă au dat Guvernul în judecată, prima înfățișare în acest proces urmând să aibă loc la sfârșitul lunii februarie a.c.