V. Stoica

Serviciul de Ambulanță Județean Prahova are un parc de zeci de mașini de intervenție de diferite tipuri, cu care echipajele de urgență se prezintă la sutele de cazuri zilnice din teritoriul județului Prahova.

Cu toate că în urmă cu aproximativ un an au intrat în dotarea SAJ Prahova și ambulanțe noi, majoritatea celor din parcul auto sunt uzate, iar una dintre autospeciale a ajuns la aproape un milion de kilometri la bord, conform documentelor oficiale. Este vorba despre un Fiat Ducato din 2007, care a atins 971.180 de kilometri!

Cea mai veche ambulanță care are nevoie de reparații, dintre cele 88 de autospeciale din parcul auto al Serviciului de Ambulanță Prahova, este un Renault din 2002, înscrisă într-unul dintre cele șapte loturi de mașini care necesită revizii și reparații și pentru care SAJ va încheia un acord cadru.

Conform caietului de sarcini al achiziției, firma prestatoare ar trebui să acorde prioritate la reparații/revizii ambulanțelor SAJ Prahova, având în vedere serviciul de urgență medicală.