V. Stoica

Carp, cățelul din rasa border-collie, singurul câine de intervenție al Salvamont Prahova, a împlinit ieri doi ani.

Atașamentul față de colegul său de echipă, Sergiu Frusinoiu, inteligența specifică rasei și specializările obținute în ultimul an l-au făcut pe Carp un adevărat VIP al Bucegilor.

Sergiu și Carp formează, de altfel, singura unitate canină pentru intervenții montane din județul Prahova.

„În ultimul an am avut multă activitate, de la zburat cu elicopterul până la mersul cu barca în viteză și cu atv-uri, utv-uri, mașini dar și participat la acțiuni de salvare împreună, nu ne-am dat la o parte de la orice task pe care l-am avut de îndeplinit. Amândoi am alergat, înotat, urcat văi de abrupt și schiat, în ultimul an. Acum avem o relație și mai strânsă și muncim și mai mult. Muncim pentru ca standardul muncii noastre sa fie unul cât mai ridicat dar și pentru rebrevetarea anuală de la sfârșitul iernii. La mulți ani, Carp! Să-mi fii sănătos, prietene!”, a fost mesajul lui Sergiu la aniversarea coechipierului său, Carp.