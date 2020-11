Rodica Paraschiv

Deputat PSD Prahova

25 noiembrie – „Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor” este, în acest an, într-o perioadă de pandemie, o ocazie să tragem cu toții semnale de alarmă pentru a veni în sprijinul femeilor abuzate fizic și psihic.

Violența căreia îi pică victime în special femeile a atins cote alarmante începând din luna martie, nu numai în România, ci și în multe alte state ale lumii. Fenomenul a fost explicat ca o urmare directă a carantinei, a stării de urgență în care s-au aflat și au început din nou să intre regiuni ale lumii!

Măsurile impuse împotriva răspândirii pandemiei de coronavirus, pozitive într-un anume sens, au efecte surprinzătoare pentru persoanele care împart o vreme îndelungată, fără pauze, aceeași locuință.

Urmările carantinării populației s-au văzut, la nivelul României, inclusiv în statisticile Poliției Române. Doar în primele șapte luni ale acestui an, conform datelor oficiale, au fost emise aproape 5.000 de ordine de protecție provizorii, emise aproape exclusiv împotriva bărbaților.

În perioada de pandemie, mai ales în cea de izolare, s-a constatat o creștere a violenței în familie, fiind înregistrate cu 2,3% mai multe sesizări din partea femeilor agresate de partenerii de viață, potrivit Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). Nu trebuie omis nici faptul că România a fost condamnată, în luna februarie a acestui an, la CEDO, în cauza Buturugă contra României, statul fiind dat în judecată pentru că autoritățile române nu au răspuns reclamațiilor unei femei care s-a plâns de violența în familie și a stabilit că România se face vinovată de încălcarea a două articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – articolul 3, care interzice tratamentul inuman sau degradant, și articolul 8, care se referă la respectarea vieții private, de familie și a corespondenței. CEDO a stabilit ca reclamanta să primească de la statul român 10.000 de euro cu titlu de daune morale.

Pe de altă parte, însă, există și vești bune pentru victimele violenței în familie. La nivel național, inclusiv în Prahova, este în derulare un proiect cu finanțare externă, denumit VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță, inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și în parteneriat cu direcțiile de asistență socială din mai multe județe, printre instituțiile partenere aflându-se și Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Prahova.

Este un pas făcut pentru sprijinirea persoanelor din grupurile vulnerabile, în special a femeilor, prin proiect fiind realizată o rețea de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice. Aici, prin serviciile furnizate, victimele vor putea beneficia de suport instituțional atât în vederea relocării în cadrul rețelei naționale de locuințe protejate (pentru asigurarea securității persoanelor beneficiare), dar și pentru ca femeile să poată să participe la formare și/ sau reconversie profesională, și acestea identificate prin programul național de protecția a victimelor violenței domestice.

Trecem cu toții prin această perioadă dificilă, iar empatia ar trebui să fie prezentă în fiecare dintre noi. Altfel, devenim cu toții – femei, copii, bărbați, tineri sau vârstnici – victime ale unei pandemii care ne dezumanizează.