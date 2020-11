• Pe de altă parte, alte 108 clădiri nu fac obiectul autorizării

V. Stoica

Tragedia de la Secția Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a stârnit un val de controale la nivel național, în special la secțiile în care sunt sub tratament cele mai dificile cazuri – bolnavii care au nevoie de aparate pentru a fi menținuți în viață.

Și în județul Prahova, de la începutul acestei săptămâni, echipe mixte din care fac parte și specialiști în prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova desfășoară controale la secțiile Anestezie Terapie Intensivă din cadrul spitalelor prahovene, verificările vizând respectarea normelor în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor.

Indiferent de situația actuală, pompierii iau periodic măsuri pentru a îndruma și a controla unitățile sanitare – spitale, clinici, policlinici -, pe linia respectării măsurilor de apărare și stingere a incendiilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, în lunile ianuarie și februarie 2020, inspectorii de prevenire au desfășurat un număr de 37 de controale, dintre care patru au fost inopinate. “Din cele 37 de obiective, 5 obiective funcționau fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși era obligatorie deținerea acestui document. Pe timpul desfășurării acestor controale, pompierii militari au constatat o serie de deficiențe care au fost fie remediate pe loc, fie sancționate și luate măsuri de rezolvare a lor în cel mai scurt timp. Numărul total de deficiențe constatate a fost de 242, dintre care 101 au fost sancționate. Urmare a acestor probleme descoperite de către inspectori pe timpul controalelor, în funcție de gravitatea lor și de principiul gradualității, s-au aplicat 22 de amenzi contravenționale în cuantum de 97.500 de lei și 220 de avertismente. Pe timpul controalelor de specialitate au fost executate 46 activități de informare preventivă şi 37 de exerciții de evacuare și intervenție în caz de incendiu, la locul de muncă, fiind implicați aproape 1261 de oameni”.

Unităţile sanitare cu paturi din Prahova funcţionează în 132 de clădiri

La solicitarea ziarului Prahova, reprezentanții ISU Prahova au transmis informații privitoare la autorizarea clădirilor în care funcționează unități sanitare de stat și private cu paturi. “Din evidențele noastre, la nivelul județului Prahova sunt 26 de unităţi sanitare de stat şi private cu paturi, cu 132 de clădiri. 15 clădiri sunt autorizate, patru sunt autorizate parțial, patru funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, una deține aviz de securitate, iar alte 108 clădiri nu fac obiectul autorizării privind securitatea la incendiu”, au răspuns reprezentanții ISU Prahova.

Cele 15 clădiri de unități sanitare cu paturi autorizate, potrivit informațiilor furnizate de ISU Prahova, sunt Spitalul Județean de Urgență Ploiești – clădire administrativă, Unitatea de Primiri Urgențe – Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte – Fizioterapie, Spitalul Municipal Câmpina – Ambulatoriu Integrat, Spitalul Orășenesc Mizil – Clădire Spital, Spitalul de Psihiatrie Voila – spital, Spitalul de Psihiatrie Voila – Pavilion 18, Spitalul Căi Ferate Ploiești – Corp B, SC Spital Lotus SRL – Spital, SC Spital AS Medica SRL – clădiri C1, SC Spital AS Medica SRL – clădiri C2, SC Spital AS Medica SRL – clădiri C3, SC Dentirad Hospital SRL – spital, SC Centrul Medical Mediurg – Spital Sf. Anton și Pavilionul F al Spitalului Pneumoftiziologie Florești.

În urma realizării lucrărilor de modernizare de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, a fost finalizată documentația tehnică pentru autorizarea clădirilor de pe strada Găgeni – Nord, urmând să fie depuse la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Trebuie de asemenea menționat că Spitalul Județean de Urgență Ploiești deține și clădiri pentru care nu este obligatorie autorizarea, respectiv imobile construite înainte de apariția reglementărilor actuale privind securitatea la incendiu, clădiri care nu au fost recompartimentate sau nu au suferit modificări structurale prin reparații capitale. De asemenea, la clădirea de pe strada Găgeni, există sisteme de detecție incendiu în stare de funcționare, care fac parte din proiectul de reabilitare și modernizare Corp A+B (clădirea principală a unității medicale cu paturi).

Potrivit datelor furnizate de ISU Prahova, în județul Prahova există și patru clădiri autorizate parțial privind securitatea la incendiu – Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești (Corp D și etaj II Corp B), Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte – Pavilion Central, Spitalul Orășenesc Sinaia – Compartimentul Primiri Urgențe și un spital privat.