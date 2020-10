Florin Tănăsescu

Mergeam prin pădure cu tatăl lui Labiş. Căpătase o oarecare încredere în mine şi, învăţător fiindu-mi, mă luase cu el să-mi arate traseul pe care l-a urmat „un prinţ din Levant, îndrăgind vânătoarea”. Prin inimă neagră de ţară pe cale să dispară, treceam. Îmi povestea că are probleme cu fi-su.

– Se visează poet. Eu vreau să îl fac silvicultor. Poate chiar vânător.

– Domnule învăţător, unde vine Levantul?, l-am întrebat, durându-mă în cot de probleme lui cu Labiş Nicolae!

– Levantul, copile, este o ţară – imaginară. Levant – România îi spune exact.

– Uite o cioată. Stai jos! Să aruncăm o privire la codrul de aramă.

Stau şi mă întreb: Ce gândeşte domnul Eugen, învăţătorul meu?

Se-adună nori. Cred că o să vină o ploaie de argint. Nu-mi convine. „O, cum aş vrea să nu mai vină…” La ploaie fac referire.

– Se aud paşi !, îi spun cu glas tremurând domnului Labiş.

– Stai liniştit, e un poştaş!

O căprioară se uită mirată la noi. O fi plângând, mi-am zis, de mila domnului învăţător care nu se înţelege cu fiul neascultător.

– De ce lăcrimează?

– Nu crede ce vezi ! E doar o umbră. Ea, Căprioara din Levant a murit demult.

– Era prea bătrână?

– Numără inelele cioatei ăsteia ! E marcată de singurătate, nesimţire… Marcată de toate.

Le-am numărat. O dată, de două ori, de mii de ori în care sperasem ca acel copac – un paltin – să nu cadă. 31 am numărat. Fusese plantat la răscrucea anilor 89/90.

În sfârşit, poştaşul ajunge.

-„În tolbă avea multe scrisori. Şi telegrame. Şi cupoane de pensii. D-aia mergea aşa greu”, gândiţi cei care aveţi amabilitatea să mă citiţi.

Nu! Avea motofierăstraie Stihl. Era poştaş avangardist. Ne-a explicat amândurora că Drujba – adică Prietenia – s-a dus de mult timp pe Apa Sâmbetei în Levantul – România.

– Sunt Stihluri care rad tot. Am şi instrucţiuni de folosire a lor.

Tatăl lui Labiş le citeşte. Poştaşul îmi dă pe furiş o telegramă, pe care scrie: ” Fi-su, Nicolae, a greşit. Nu el a omorât Căprioara. Alţii sunt criminalii!”.

Căprioara – sau umbra ei, că nu vreau să îl contrazic pe domnul învăţător – citeşte şi ea telegrama. Dă din cap, semn că este de acord cu ce scrie.

– Plecăm şi noi ! Vine ploaia…, îmi spune Eugen Labiş.

Ploua. Ploua într-una, dar seceta uscase cam tot ce mai înseamnă normalitate în Levant – România. Pe umeri – nu, nu mi se părea- Eugen Labiş ducea umbra Căprioarei.

Azi, Nicolae este student la Facultatea de Silvicultură din Braşov. Are, sistematic, restanţe la o materie: „Vânătoare”. E repetent.

Ziarele locale scriu că nu-i plac mistreţii cu colţii de fier, lupii îmbrăcaţi în blană de oaie… Fauna Levantului – României.

Undeva, în Poiana Braşov, joacă umbra unui paltin beat.

– „Tragică beţie”, scrie Nicolae Labiş pe-a copacului cioată.

Acelaşi poştaş îi trimite o telegramă:

– De-ai ştii „Câtă deznădejde paşii noştri poartă”!