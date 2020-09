Poate o mamă care a rezultat pozitivă la Covid-19 să transmită virusul copilului în timpul alăptării? Rezultatele-proaspăt publicate în revista „Frontiers in Pediatrics” ale unui studiu efectuat de o echipă 100% italiană şi coordonat de Città della Salute din Torino a făcut lumină asupra acestei chestiuni. Trebuie menţionat că este studiul european cu cel mai mare număr de cazuri și singurul în care detectarea virusului în laptele matern a fost combinată cu evaluarea clinică a sugarilor în perioada de alăptare, potrivit Rador care citează Rai News, preluat de Hotnews.

În timpul studiului au fost analizate probe de lapte de la 14 mame care au rezultat pozitive la virus post-partum, iar nou-născuții au fost monitorizaţi şi testaţi non-stop în prima lună de viață. Astfel, în 13 dintre aceste probe, laptele a rezultat negativ pentru Sars-CoV-2, în timp ce într-un singur caz, prezența ARN-ului viral a fost identificată doar pentru o perioadă scurtă de timp. Faptul cel mai reconfortant a fost însă că toți sugarii care au fost alăptați scrupulos, respectând regulile recomandate în aceste cazuri (utilizarea măștii, spălarea corectă a mâinilor, curățarea și dezinfectarea suprafețelor și obiectelor utilizate), nu au prezentat semne de boală.

Studiul a fost coordonat de secţia de neonatologie universitară a spitalului Sant’Anna din Orașul Sănătății din Torino, de profesorul Enrico Bertino și de Laboratorul Universitar de Virologie Moleculară al Departamentului de Științe Clinice și Biologice, sub conducerea profesorului David Lembo. Pe lângă secţia de neonatologie a spitalului Sant’Anna condusă de dr. Daniele Farina, au participat și secţiile de neonatologie din spitalele Mauriziano și Maria Vittoria din Torino și cele din spitalele Alessandria, Aosta și San Martino din Genova.

„Aceste rezultate sunt liniștitoare pentru mame și pentru profesioniștii din domeniul sănătății care se ocupă de sănătatea mamei și a copilului”, explică profesorul Bertino. „Studiem de mai mulţi ani proprietățile antivirale ale laptelui matern și am identificat noi componente active care ar putea proteja sugarul de infecțiile virale. Aşadar, şi din acest motiv, cu puține excepții, alăptarea este o resursă important pentru sănătatea nou-născutului”, adaugă profesorul Lembo.