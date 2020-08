Samsung nu se concentrează doar pe divizia sa de telefoane mobile, ci și pe divizia electronică de producție de televizoare. Producătorul din Coreea de Sud a creat o serie de televizoare desăvârșite prin gama de TV QLED și nu putem găsi decât avantaje pentru acestea.

Un TV QLED Samsung este o experiență de vizionare TV care nu este doar fixată pe calitatea imaginii, ci vine și cu un design revoluționar. Un upgrade semnificativ față de OLED, QLED este tehnologia proprie a Samsung care revoluționează uitatul la televizor.

Iată care sunt avantajele unui TV QLED de la Samsung.

1. True To-Life

Un TV QLED Samsung aduce tehnologia Quantum Dot la un nivel superior, cu capacitate HDR de 1500 până la 2000 nit. Drept urmare, imaginea afișată este vizibil mai clară, vie și fără distorsiuni.

Alături de tehnologia Q Picture, un TV QLED Samsung este capabil să reproducă 100% din volumul culorii pe diferite niveluri de luminozitate. De asemenea, această tehnologie face ca televizorul să ajusteze automat nivelul de luminozitate odată cu imaginile afișate.

Cu Quantum Dot, un TV QLED Samsung poate produce o imagine cu un nivel incredibil de luminozitate și contrast, care nu pot fi influențate de condițiile de lumină din cameră.

Un TV QLED Samsung este de asemenea capabil să afișeze perfect imaginile HDR. De obicei, imaginile HDR pot fi afișate dacă televizorul are o luminozitate maximă de peste 1000 de nits. Așadar, un TV QLED Samsung se găsește peste standarde.

2. Interactiv inteligent

Un televizor nu poate fi de viitor dacă nu are funcții interactive. Ei bine, un tv QLED Samsung vine cu funcția Q Smart bazată pe tehnologie, care, alături de caracteristicile Samsung Smart Hub, oferă o experiență mai intuitivă și interactivă alături de alte dispozitive TV, de la jocuri, vizionare de filme, până la ascultarea muzicii într-o varietate de dispozitive.

În plus, există o telecomandă Samsung One ca parte a hub-ului care poate conecta utilizatorii la o varietate de dispozitive cu o singură telecomandă, prin care pot fi accesate funcțiile Smart TV. Acest hub permite, de asemenea, ca televizorul să fie conectat cu smartphone-ul bazat pe Android pe care este instalată aplicația Smart View.

3. Design extraordinar

Un TV QLED Samsung nu face altceva decât să înfrumusețeze o cameră, cu un aspect extrem de cool. Cu un design arătos, subțire și memorabil, nu există niciun motiv să ascunzi acest televizor, ci, din contră, vei vrea să îl așezi cât mai la vedere și să te mândrești cu el.

Dacă este aplicat pe perete, un TV QLED Samsung are accesoriu suplimentar „No-Gap Wall Mount”, care îl face să pară mai lipit pe perete, fără să arate ca un tablou atârnat de perete. În plus, există și opțiunea unui stand care poate fi rotit cu ușurință.

Un TV QLED Samsung poate părea că este dispozitiv wireless, având cablul optic extrem de subțire. În plus, plasarea cablurilor nu este la vedere, astfel încât aspectul camerei să fie stricat, ci mai degrabă ele sunt ascunse în spatele corpului.