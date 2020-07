Așa cum se știe, finala Cupei României din acest an se va disputa tot la Ploiești, pe stadionul ”Ilie Oană”, în 22 iulie, foarte probabil Sepsi Sf. Gheorghe și FCSB fiind echipele angrenate în ultimul act al competiției.

Antrenori de poveste care au construit istoria fotbalului nostru, fără să poată cuceri Cupa României, jucători emblematici care au bucurat generații de români, dar fără să ridice acest trofeu, jurnaliști marcanți care au trăit alături de Cupă în momentele ei importante și, mai mult decât orice, suporteri care au fost pe stadioane la marile finale, privind trofeul din depărtare, cu pasiunea lor inegalabilă, dar fără îl atingă vreodată, vor avea o șansă să primească la ei acasă, efectiv, trofeul, înainte ca el să ajungă la merituoasa câștigătoare. Alături de fani tineri, pentru care finala din acest an a Cupei ar fi fost prima pe stadion, dar fotbalul încă mai are de așteptat suporterii în arene, pentru un timp. Echipa FRF, împreună cu personalități fotbalistice și sponsorii competiției, alcătuiește un prim 11 din suporteri înfocați, mari jucători care au visat la trofeu fără să îl poată cuceri, antrenori legați de povestea minunată a Cupei. Pentru că toți, împreună, scriem în fiecare an această poveste! Începând cu 10 iulie 2020, trofeul Cupei României va ajunge în fiecare zi la unul dintre cei care formează primul 11, însoțit de un ambasador FRF.

Vei descoperi zilnic până la finala din acest an, programată pe 22 iulie, reportajele video ale eroilor pe canalele noastre de comunicare. Și, cel mai important, TU poți fi unul din cei 11! Intră pe platforma evenimente.frf.ro/CupaVineLaTine și împărtășește cea mai frumoasă amintire legată de Cupă, cum ai trăit din tribune sau de acasă, alături de cei dragi, un episod emoționant din povestea competiției. Sau cât de mult ți-ai fi dorit să fii pe stadion la finala din anul acesta! Echipa FRF împreună cu sponsorii Cupei României vor alege cele mai impresionante povești și vom contacta autorii lor începând din 10 iulie. Apoi, un ambasador din rândul gloriilor pe care le admiri îți va aduce Cupa acasă și îți va dărui mingea finalei din acest an!