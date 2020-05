F. T.

Au fost şi vor mai fi multe reacţii la acţiunile jandarmilor prahoveni şi nu numai ale lor, care prind – atenţie, aproape în fiecare zi! – hoţii de material lemnos. S-au arătat şi se vor mai arăta în continuare iritaţi destui care vor spune: „Dar p-ăia care fură cu camioanele sau cu trenurile, nu-i vedeţi?”.

Parţial le dăm dreptate. 49 la sută este cum gândesc cei care strigă că se fură. 51 la sută dăm dreptate jandarmeriei, poliţiei, reprezentanţilor Direcţiei Silvice Prahova.

De ce ?! Fiindcă, potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, în perioada 23 –

30 aprilie a.c., oamenii legii „au organizat 1.122 de acțiuni și controale pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori și pentru asigurarea legalității transportului și comercializării cu material lemnos.Au fost oprite și controlate 3.428 de autovehicule, verificate 46 de exploatări forestiere, 17 instalații de debitat, 46 de depozite, 24 de târguri, piețe și oboare, 11 ocoale silvice și alte 192 obiective din domeniu. În urma ilegalităților constatate, polițiștii au întocmit 109 dosare penale, iar pentru alte nereguli silvice au fost aplicate 273 de amenzi contravenționale, în valoare de aproape 540.000 de lei. Ca măsuri complementare, s-au confiscat 2.380 de metri cubi de material lemnos de diverse sortimente (lemn de lucru, cherestea, lemn de foc), de peste 900.000 de lei”.

Revenind la aceia care plâng de dorul pădurilor prahovene tăiate, să mai amintim că printre exemplele semnificative în care au fost culcate păduri la pământ se numără judeţe precum Harghita, Caraş-Severin, Hunedoara. Şi altele. Dar nu şi Prahova!

Nu şi Prahova fiindcă, fie că îi înjuraţi pe jandarmi, poliţişti sau silvicultori, oamenii îşi fac treaba!

Vă întrebaţi de ce în fotografii apar unul sau doi jandarmi lângă una, două, trei sau câte or mai fi căruţe de lemne? Nu răspundem „Iete, d-aia!”. Doar explicăm: prezenţa acestora în amintitele poze ale jandarmeriei prahovene au rostul lor. Se va descuraja orice intenţie a hoţilor! Mai ales în zona Diţeşti, în care un jandarm apare cu spatele. Nu-şi face selfie!

Zona pădurilor din Diţeşti unde se încearcă în draci să se taie, să se fure copaci. Şi nu numai acolo.

Şi încă o precizare ! Am mai spus-o, o repetăm: jandarmii „întocmesc acte premergătoare”, care sunt înaintate poliţiei. Fiindcă nu este de competenţa lor să întocmească dosare penale, să le finalizeze şi, culmea!, să le şi judece.

În ceea ce priveşte procentul de 49 la sută, în care aminteam că aveţi, poate, dreptate, să ne explicăm. Da, unii dintre cei prinşi sunt amărâţi. Sunt vai de mama lor! Poate că trăiesc de pe o zi pe alta. Poate au şi copii.

Dar, ce vină au jandarmii, ce vină are poliţia, ce vină au silvicultorii că aplică legea?

Vă rugăm: Mai citiţi, dacă nu sunteţi lămuriţi, comunicatul de mai sus al poliţiei. Şi reflectaţi asupra faptului că Prahova nu se regăseşte printre judeţele în care s-a făcut prăpăd în păduri.

A, şi să nu uităm! Dacă dumneavoastră aţi deţine o pădure, din care vi s-ar fura 0,1 metri cubi de lemn sau, de ce nu, toată, iar hoţii ar fi prinşi de jandarmi, tot atât de moralişti aţi fi?

Aveţi cuvântul!

Unii prinşi în neregulă cu materialul lemnos depozitat, alţii – prinşi la furat

În urma unui recent control efectuat la un agent economic de pe raza municipiului Ploiești, de către specialiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică, au fost constatate mai multe nereguli în ceea ce privește regimul materialelor lemnoase.

Astfel, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, “societatea a deținut 7 metri cubi de cherestea rășinoase, fără documente care să ateste legalitatea provenienței, fără avize de însoțire valabile și fără a deține registrul de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase la punctul de lucru”. Pentru neregulile constatate, oamenii legii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 6.000 de lei, iar materialul lemnos a fost confiscat. De asemenea, oamenii legii din cadrul Poliției orașului Plopeni au depistat pe raza comunei Dumbrăvești, în zona pădurii Mărgineanca, şase bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 41 de ani care – potrivit reprezentanților poliţiei prahovene – “ar fi tăiat și sustras material lemnos, încălcând prevederile legale în domeniul silvic. Fiecare dintre aceştia a fost sancţionat cu câte 2.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii 171/2010” .