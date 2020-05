N.D.

Continuarea cursurilor în sistem online, atât pentru studenți, cât și pentru elevi, a creat posibilitatea ca inclusiv organizarea unor acțiuni sau manifestări anuale să se desfășoare tot prin intermediul mediului virtual. Astfel, ieri, Facultatea de Litere și Științe din cadrul Universității ”Petrol-Gaze” din Ploiești a organizat primul workshop online al studenților, tema fiind una cât se poate de actuală pentru vremurilor pe care cu toții le trăim: „Educația și provocările ei în pandemie”. La această manifestare au participat studenți și cadre didactice de la specializările Administrație Publică și Științele Educației. Potrivit prof. univ. dr. Mihaela Suditu, decanul Facultății de Litere și Științe, prin acțiunea menționată, Facultatea de Litere și Științe, prin studenții și cadrele sale didactice, au ținut să demonstreze, încă o dată, că dezbaterea de idei creează progres și că aceasta trebuie să continue indiferent de condiții, acest workshop deschizând calea altor dezbateri în mediul virtual.

De asemenea, timp de două zile, începând de ieri, la Ploiești se desfășoară, tot în mediul online, o serie de acțiuni – considerate de tradiție – organizate de către unul dintre colegiile din municipiu. Este vorba despre ”Târgul internațional al firmelor de exercițiu” – ediția a XI-a, Concursul de antreprenoriat ”Skype Romanian Business Challenge” – ediția a XI-a, și Simpozionul internațional “ Performanțe prin parteneriate” – ediția a III-a, toate organizate de Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești. Potrivit organizatorilor, scopul acestor competiții este de a dezvolta competențele profesionale ale tinerilor prin intermediul firmelor de exercițiu, dar și a abilităților care să-i transforme în viitori întreprinzători. La prima competiție și-au anunțat participarea 95 de firme de exercițiu, care vor concura pentru: Cel mai bun catalog; Cel mai bun spot publicitar; Cele mai bune materiale de promovare; Cea mai bună pagină web. La concursul de antreprenoriat vor participa 42 de elevi din 16 licee și nouă studenți din două centre universitare, respectiv din Ploiești și Alba-Iulia, iar la Simpozionul internațional “Performanțe prin parteneriate” vor participa, online, antreprenori, manageri, reprezentanți ai unor instituții sau organizații din Romania și străinătate. La ediția din acesta an și-au anunțat participarea și reprezentanții a două mari organisme internaționale: Gabriela Horecká – director al Departamentului de Educație Financiară din cadrul Centrului pentru Firme de Exercițiu și al Institutului de Stat pentru Educație Profesională din Slovacia, precum și Svenja Zenz, manager pentru Dezvoltare Internațională a Centralei Internaționale a Rețelei Globale a Firmelor de Exercițiu Europen-Pen.

Nu în ultimul rând, colegiul menționat va organiza, tot online, și ediția a II-a a Simpozionului bilingv pentru elevi „Ready for the Next Age”, tematica aleasă fiind

”Ce vrea școala de la noi și ce vrem noi de la școală?” fiind una care se potrivește perfect contextului actual, lucrările, care vor putea fi redactate în limba română sau în limba engleză, urmând să fie centralizate până pe data de 11 mai a.c.