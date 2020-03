Bebelușii trebuie vaccinați încă din primele zile de viață în maternitate – primul vaccin este recomadat chiar în primele 24 de ore după naștere – iar copiii cu vârsta de până la 14 ani trebuie imunizați cu vaccinurile incluse în Schema națională de vaccinare, realizată de Ministerul Sănătății. Săptămâna viitoare, Parlamentul ar urma să voteze legea vaccinării, ținută 2 ani și jumătate în sertarele Camerei Deputaților. Legea nu impune vaccinarea obligatorie, dar va aduce sancțiuni, inclusiv amenzi de până la 10.000 de lei, pentru părinții care refuză să își vaccineze copiii, potrivit Hotnews.

Toate vaccinurile care figurează în Calendarul Național de Vaccinare sunt, teoretic, oferite gratuit în maternitate și, ulterior, la medicul de familie, costul fiind suportat de statul român. În țara noastră au existat însă și cazuri când o parte dintre aceste vaccinuri au lipsit temporar din maternități sau de la medicii de familie, iar părinții copiilor au fost nevoiți să le cumpere.

Schema națională de vaccinare în 2020 este similară cu cea din anul 2019. Marea noutate este introducerea vaccinării gratuite împotriva HPV, reluată după 10 ani. Campania de vaccinare gratuită se adresează fetelor cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani care au solicitat în anii 2017 și 2018 vaccinarea la medicii de familie, inclusiv celor care au trecut de această vârstă, dacă au solicitat anterior vaccinul.

Vaccinarea se face conform Calendarului Național de Vaccinare, elaborat de Ministerul Sănătății:

I.Vaccinuri care se fac în primul an de viață:

1.Vaccinuri care se fac în maternitate: Vaccinul hepatitic B (Hep B) – se administrează nou-născuților, în primele 24 de ore de viață; Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG) – se administrează nou-născuților, în primele 2-7 zile de viață.

2.Vaccinuri care se fac la medicul de familie: Vaccinul hexavalent (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) – prima doză – se administrează bebelușilor la vârsta de două luni; Vaccinul pneumococic – prima doză – se administrează bebelușilor la vârsta de două luni; Vaccinul hexavalent (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) – a doua doză – se administrează bebelușilor la vârsta de 4 luni;Vaccinul pneumococic – a doua doză – se administrează bebelușilor la vârsta de 4 luni;Vaccinul hexavalent (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) – a treia doză – se administrează bebelușilor la vârsta de 11 luni;Vaccinul pneumococic – a treia doză – se administrează bebelușilor la vârsta de 11 luni; Vaccin rujeolic-rubeolic-urlian, viu atenuat (ROR) – prima doză – se administrează bebelușilor la vârsta de 12 luni.

II.Vaccinuri care se fac după primul an de viață, la medicul de familie:Vaccin rujeolic-rubeolic-urlian, viu atenuat (ROR) – a doua doză – se administrează copiilor între 5 ani și 7 ani;Vaccinul tetravalent diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI) / VPI – se administrează copiilor la vârsta de 6 ani; Vaccinul poliomielitic (inactivat) VPI – se administrează copiilor la vârsta de 8 ani;Vaccinul diftero-tetano-pertussis acelular (DTPa) pentru adulți – se administrează la 14 ani.

Precizări ale Ministerului Sănătății:

*Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul național de vaccinare în funcție de fondurile disponibile.

*Copiii cu vârsta de 6 ani care au în antecedentele vaccinale o doză de DTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI, iar cei care nu au în antecedentele vaccinale o doză de DPTa vor fi vaccinați cu DTPa-VPI.

*Copiii cu vârsta de 8 ani care au în antecedentele vaccinale o doză de DTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI (copiii care nu au fost școlarizați în clasa pregătitoare).

În afara vaccinurilor incluse în Calendarul Național de Vaccinare, care sunt recomandate de Ministerul Sănătății și sunt asigurate gratuit, de cele mai multe ori, în maternități și în cabinetele medicilor de familie, există și o a doua categorie de vaccinuri – vaccinurile opționale.

Vaccinurile opționale nu sunt asigurate gratuit în maternități și în cabinetele medicilor de familie, precum cele incluse în Calendarul Național de Vaccinare, dar sunt și ele recomandate de Ministerul Sănătății.

Practic, cine dorește își poate cumpăra aceste vaccinuri și poate merge cu ele la medic pentru a îi fi administrate.

Lista vaccinurilor opționale recomandate de Ministerul Sănătății:

* Vaccinul Rotaviral – este un vaccin cu virus viu atenuat care protejează împotriva diareei produsă de rotavirus. Se administrează oral, două sau trei doze începând cu primele 6 săptămâni de viață, cu interval de cel puțin 30 de zile între doze.

* Vaccinul Varicelic – este un vaccin cu virus viu atenuat (tulpina Oka), care protejează împotriva varicelei, boală cunoscută popular sub numele de „bubatul mare” sau „vărsat de vânt”. Se fac două doze de vaccin, la distanță de 6 săptămâni. Se administrează injectabil, subcutanat, adulților și copiilor, începând cu vârsta de 9 luni.

*Vaccinul Meningococic – previne anumite forme de boli produse de meningococ (meningite). În funcție de tipul de vaccin, se administrează una sau mai multe doze, la vârste diferite.

*Vaccinul Hepatitic A – se administrează într-o singură doză, cu revaccinare la 6 – 12 luni. Protejează împotriva Hepatitei A (boala mâinilor murdare).

*Vaccinul anti-HPV – recomandat și pentru tinerele cu vârsta mai mare de 14 ani, care nu intră în campania gratuită de vaccinare organizată de Ministerul Sănătății. Vaccinul protejează împotriva cancerului de col uterin, leziuni precanceroase ale colului, anumite forme de cancer laringian, cancerul vulvar, vaginal, penian sau anal.