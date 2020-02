George Marin

Astăzi, la orele prânzului, fix la 12,00, întreaga suflare petrolistă va fierbe din nou sub arșița dorinței îndeplinirii visului – a primului dintre ele – cel al promovării în prima ligă fotbalistică românească. A fost vis, a rămas vis în urma eșecului din anul trecut, dar acum este un vis care va trebui să devină realitate. Acesta este primul pas, după care va fi drum liber și către celelalte visuri, cele care poartă numele de Campion al României ori cel care ne-a fost dat să îl trăim de două ori în ultimii 25 de ani, cel de cuceritor al Cupei României.

Deși toată lumea știe care este situația, noul director sportiv, Costel Lazăr, a ținut să o reamintească, nu înainte de a-și fi reafirmat bucuria de a reveni acolo unde sufletul îl cheamă: „Îmi pare foarte bine că am revenit în familia Petrolului, în orașul meu, unde sper să fac aceleași performanșe pe linie sportivă pe care le-am avut și până acum (n.n. Campion cu Astra, club încă legat de Ploiești prin echipa secundă) și, dacă se poate, și mai mult. (…) Am revenit în familia petrolistă pentru că am înțeles că există asentimentul comun pentru realizarea obiectivului propus și doresc să mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine. Plecăm la un proiect foarte ambițios și știm de unde preluăm lucrurile. Din păcate, situația din clasament nu este una dintre cele mai favorabile”.

Garda moare, dar nu se predă

Desigur, suntem departe de cele două locuri direct promovabile, dar și de locul care oferă posibilitatea de a disputa meciurile de baraj. Nu atât ca puncte, cât ca poziție în clasament. La echilibrul existent în actuala ediție a campionatului secund este dificil să „sari” peste mai multe echipe deodată. Conducerea este conștientă de acest lucru și știe că trebuie aplicată sintagma armatei napoleoniene pentru a ajunge la succesul final: „Suntem pe locul 8, cu doar 19 goluri marcate, adică suntem a 15-a echipă din liga a doua în această privință. S-a pierdut teren, dar atâta vreme cât există șanse matematice, trebuie să luptăm până la ultimul joc”, a spus Costel Lazăr. Cum toată lumea declară că nu concepe decât ocuparea unuia dintre primele două locuri – cu îngăduința se acceptă și prezența pe locul al treilea – nu rămâne decât să ne gândim lansarea îndemului NU VĂ PREDAȚI!

Cum pornim la luptă

Noul „comandant al oștilor petroliste” care vor călca gazonul stadionului „Ilie Oană”, antrenorul Costel Enache, are un discurs de general hârșit în războaie, întru îmbărbătarea trupei sale: „Vreau să le trnsmit tuturor celor care ne susțin, celor care iubesc clubul, dar și jucătorilor mei, că, în momentul acesta, eu îi consider pregătiți pentru obiectivul propus și îi îndemn să nu aibă nicio teamă pentru că sunt la un nivel bun și îi va aștepta un final glorios dacă reușesc să facă ceea ce am stabilit cu toții în vestiar”. Nici Napoleon n-ar fi zis-o mai bine la inspecția trupelor în dimineața bătăliei…

Suntem gata de luptă

Costel Enache s-a declarat mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în stagiile de pregătire. A menționat că toți jucătorii au fost implicați cu convingere în programul de antrenament prevăzut, că el a fost mulțumit de faptul că toți jucătorii au încercat să pună în practică tot ceea ce s-a stabilit ca plan de pregătire. Deși a menționat că perioada de pregătire a fost fructuoasă în ceea ce privește înțelegerea viziunii despre joc, Costel Enache a menționat că „nouă, antrenorilor, timpul nu ne ajunge niciodată și întotdeauna sunt lucruri de corectat sau de îmbunătățit”.

Strategia

Cum niciun general nu își dezvăluie planurile de luptă, nici Costel Enache nu s-a lansat în detalii, ci doar a dat o indicație la ceea ce trebuie să ne așteptăm: „Noi am încercat să pregătim echipa pentru ceea ce anticipăm că se va întâmpla în etapele de campionat. Eu cred că noi vom fi echipa care va duce atacul pozițional, vom fi echipa care va avea în față o defensivă aglomerată și bine organizată, în care pătrunderile pe zona centrală vor fi greu de accesat. Tot grupul trebuie să conlucreze. Când avem posesia balonului, toți sunt atacanți. Când nu avem posesia, toți sunt apărători. De aceea, pentru mine, „star-ul” trebuie să fie echipa. Avem jucători echilibrați pe toate compartimentele și nu cred că suntem în situația în care să depindem de inspirația sau de calitatea unui singur jucător. Da, o luptă poate fi câștigată cu inventivitatea de moment a unui jucător, dar nu aceasta este modalitatea de a câștiga un război (n.n. – fotbalistic, evident!). la drum lung, grupul trebuie să ducă greul”.

Chiar dacă, într-un fel, ceea ce spune Costel Enache pare un truism, noi am trăit ceea ce spune antrenorul petrolist. Anul trecut, am câștigat meciul de acasă împotriva Clujului grație execuției fabuloase a lui Moldoveanu, dar am ratat promovrea în ciuda faptului că golul petrolist s-a aflat în prim planul tuturor televiziunilor, în timp ce, în turul competiției actuale, grupul a lăsat impresia că a fost mai puțin grup și mai mult … grupulețe. Sau, poate că impresia nu a fost chiar impresie și lucrurile au stat chiar așa…

Prima bătălie este astăzi

Da, timpul pregătirilor a trecut. Trecem la lucrurile decisive, hotărâtoare. Primim vizita Dunării Călărași, altădată o echipă care oscila între eșaloanele cu numerele doi și trei. Ne întâlneam cu ei atunci când mai călcam noi strâmb și ne mai trezeam prin liga secundă. Acum, situația este puțin diferită și a fost prezentată de același Costel Enache la conferința de presă premergătoare meciului: „Venim în fața publicului împotriva unui adversar puternic, cu un statut de echipă venită din Liga I, cu un lot format din jucători cu experiență, cu mulți foști divizionari și cu un antrenor care nu mai are nevoie de nicio prezentare, un om cu o experiență extraordinară, un om cu logică (n.n. – Cristian Pusztai e profesor de matematică la bază, cu diplomă universitară), un om care a confirmat în fotbalul românesc. Sunt lucruri care să ne facă și mai concentrați, și mai motivați, și să ne facă să ne dorim și mai mult victoria”.

Pe cine trimitem la luptă

Lista celor care au fost „lăsați la vatră” sau demobilizați – pe unii îi vom revedea ca adversari – este cunoscută și nu o mai reluăm. Pe cei nou înrolați îi puteți vedea în fotografia alăturată, care îl cuprinde și pe Costel Lazăr, și el fiind un întors în sânul familiei petroliste. Singurul care va lipsi astăzi, din motive medicale, va fi unul dintre cei noi veniți, unul care a fost apreciat de publicul prezent la amicalul disputat la Ploiești împotriva brașovenilor, Vajushi.

Ce aşteptăm contra Călăraşiului

Victoria, firește! A spus-o și Costel Lazăr, cu bătaie și aproape, dar și departe:„Avem un program pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Pe termen scurt, sau foarte scurt, pentru noi înseamnă ca, săptămânal, să obținem maximum de puncte”. Așadar, nimeni nu concepe altceva decât cele trei puncte.