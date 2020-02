CS Blejoi a plecat în cantonament la Târgu Mureş, sâmbătă, vremea potrivnică anulând amicalul de la Breaza, înlocuit cu un antrenament la Blejoi, urmat de drumul către Tg, Mureş, unde elevii lui Răzvan Vlad vor sta 9 zile, timp în care vor juca şi două amicale, cu CS Păuleşti (echipa prahoveană de Liga A, aflată şi ea în cantonament în aceeaşi zonă) şi Avântul Reghin.

Lotul de jucători care a făcut deplasarea este format din jucătorii: A. Gheorghe, T. Bojoagă, G. Năstase, A. Oprea, M. Ghinea, E. Rudaru, I. Chişi, D. Iancu, C. Lambru, C. Stoica, V. Badea, D. Pană, C. Anghel, C. Aranghelovici, A. Cocoş, V. Oprea, Ir. Dumitru, G. Teru , plus noile achiziţii, E. Preda, R. Enache, M. Răileanu, A. Ristea, A. Rusu, A. Udrea.

Au rămas acasă, din cauza problemelor medicale, C. Ruptureanu (operat de hernie de disc) şi I. Ilie (leziune la genunchi).

Astra 2, succes la Pucioasa

Cealaltă divivizionară C, Astra 2, a evoluat sâmbătă la Puucioasa, contra colegei de eşalon, învingând cu 2-0. Pentru echipa pregătită de Bebe Bărbulescu au evoluat şi o serie de jucători din lotul echipei de Liga I, “satelitul” beneficiind de serviciile lui Alexandru Ioniţă, Seto Takayuki, Silviu Balaure, Albert Stahl, Gabriel Şerban sau Raoul Baicu.