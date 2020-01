Exponatul lunii ianuarie 2020 la Muzeul Universităţii Politehnica Bucureşti este televizorul alb-negru „VS 43-611”, primul fabricat în România.

Potrivit datelor făcute publice de către reprezentanţii muzeului menţionat, la 18 ianuarie 1960, prin Ordinul Ministerului Industriei Grele nr. 760.150, fabrica „Radio Popular” și-a schimbat denumirea în „Uzinele Electronica”, iar primul an de producție sub emblema „Electronica” a adus două premiere: fabricarea radioreceptorului S 602 A Enescu, primul aparat de concepție românească, de clasă superioară și a primul aparat cu tranzistoare, cu cablaj cu circuite imprimate, S 595 T Solistor.

Primele televizoare din România au fost fabricate la „Uzinele Electronica” începând cu anul 1961, producția de televizoare începând pe baza unei licențe achiziționate de la firma CSF – Franța.

Au fost asamblate 14.000 de aparate, primul model fiind VS 43 – 611, în casetă de tablă, urmat apoi de modelele VS 43 – 612 și VS 43 – 613, în casete de lemn, toate sub licență franceză, unde genericul VS reprezintă prescurtarea de la video – sunet. Cele trei categorii de televizoare au avut șasiu unic, fiind echipate cu tuburi electronice și cu rotactor cu sistem de acord pe post. Trebuie menționat faptul că aparatura pentru laboratoarele de proiectare și pentru producție, stația de semnale TV, proprie liniei de fabricație și unele elemente ale acestei linii au fost, de asemenea, achiziționate din Franța, în cadrul aceleiaşi licențe.

Alinierea la nivelul de vârf al tehnicii mondiale în domeniul televizoarelor alb – negru s-a realizat în anul 1976, când a început fabricarea televizoarelor modulare cu circuite integrate, a baleiajului orizontal tranzistorizat și a stabilizatorului de tensiune înglobat în TV. Anul 1984 a marcat apariția primelor televizoare color cu seturi din RDG, reprezentate de modelele Telecolor 3006 și Telecolor 3007, urmate, la scurt timp, de Telecolor 4106 și Cromatic 01. Muzeul Universității Politehnica din București tezaurizează un bogat patrimoniu, organizat atât după criterii tematice cât și prin raportare la diversele etape istorice ale evoluției Universității, începând de la primele cursuri de inginerie în limba română introduse de Gheorghe Lazăr la Școala Academicească pentru Științe Filozoficești și Matematicești la Academia Domnească de la Mănăstirea „Sfântul Sava„ și până în prezent.

Muzeul, aflat pe Splaiul Independenţei nr. 313, este deschis de luni până vineri, între orele 10.00-15.00, intrarea fiind liberă.