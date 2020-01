Căpitanul-nejucător al echipei de Fed Cup a României, Florin Segărceanu, a anunțat cele cinci jucătoare convocate pentru meciul cu Rusia, din competiţia de tenis feminin pe naţiuni. Întâlnirea dintre România și Rusia va avea loc pe 7 și 8 februarie, în sala Polivelentă din Cluj, iar lidera echipei tricolore, la simplu, este jucătoarea prahoveană Ana Bogdan, în vârstă de 27 de ani, aflată pe locul 98 în clasamentul mondial WTA.

Alături de sportiva din Sinaia, au mai fost convocate: Irina Bara (24 de ani, 160 WTA), Gabriela Ruse (22 de ani, 183 WTA), Raluca Olaru (30 de ani, 48 WTA la dublu), Jaqueline Cristian (21 de ani, 209 WTA).

Pentru acest meci, România nu va putea conta pe Simona Halep, care este nemulțumită de noul format al Fed Cup, și nici pe Irina Begu, care s-a retras. În plus, Segărceanu nu le are la dispoziniție nici pe Mihaela Buzărnescu, accidentată, și nici pe Monica Niculescu, sportivă care abia a revenit în circuit după o accidentare.

Meciul cu Rusia este programat în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca și contează pentru calificarea la Finalele Fed Cup, de la Budapesta (Ungaria), din 14-19 aprilie.

În privinţa echipei Rusiei, Igor Andreev, căpitanul-nejucător, a anunțat jucătoarele pe care va miza la meciul cu România, acestea fiind următoarele: Anastasia Pavlyucenkova (28 de ani, 30 WTA), Svetlana Kuznetsova (34 de ani, 53 WTA), Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA), Veronika Kudermetova (22 de ani, 40 WTA), Anna Kalinskaya (21 de ani, 79 WTA la dublu).

Finalele Fed Cup vor avea loc între 14 și 19 aprilie, la Budapesta, în Laszlo Papp Arena, pe zgură. Conform noului format al competiţiei, vor participa cele opt câștigătoare din baraj, plus cele două finaliste din 2019, Franța și Australia, echipa țării gazdă, Ungaria, și wild cardul Cehia. Vor fi patru grupe a câte trei echipe. Fiecare câștigătoare de grupă va avansa în semifinale, apoi învingătoarele din penultimul act – în finală.

Într-o întâlnire se vor juca trei partide, două de simplu și una de dublu. Echipele care ajung în ultimul act au locul asigurat la următoarea ediție a turneului final, în timp ce echipele clasate între locurile 3 și 10 vor disputa în sezonul următor barajul.

Alături de confruntarea dintre România şi Rusia, între 7 şi 8 februarie se vor mai disputa, în barajul pentru calificarea la finale, următoarele partide: SUA-Letonia, Olanda-Belarus, Brazilia-Germania, Spania-Japonia, Elveția-Canada, Belgia-Kazahstan, Slovacia-Marea Britanie.