Ieri, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare “Cod galben” de vânt puternic şi precipitaţii moderate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, valabilă până în această seară, în zona montană înaltă din 26 de judeţe, printre care se regăseşte şi Prahova. Este prima prognoză cu referire la căderea de precipitaţii de la începutul acestui an, care însă nu va suplini, nici pe departe, lipsa acută de apă din sol, atât de necesară în agricultură. De altfel, potrivit specialiştilor de la ANM, faptul că nu au fost precipitaţii în ultimele luni a dus la instalarea secetei pedologice în multe zone ale ţării, culturile de toamnă fiind afectate. În Prahova, chiar dacă în ultima perioadă nu s-au înregistrat precipitaţii, inclusiv sub formă de zăpadă, nu este declarată secetă pedologică, ceea ce însemnă că rezerva de apă din sol nu are valori scăzute şi deosebit de scăzute. Confirmarea a venit de la Mita Enache, directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova, care ne-a declarat: “În judeţul nostru nu se poate vorbi despre instalarea secetei pedologice. În urma verificărilor efectuate în teren am constatat că grâul, de exemplu, nu a fost afectat, dar culturile de toamnă au nevoie precipitaţii pentru a se putea dezvolta în continuare”. Pe de altă parte, directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova admite faptul că, într-adevăr, “iarna aceasta a fost una atipică, având în vedere faptul că, în ultimii ani, în luna ianuarie, grâul creştea sub zăpadă”. Subliniind că reducerea rezervei apei din sol a fost cauzată de inexistenţa precipitaţiilor în ultimele luni, interlocutoarea noastră ne-a oferit şi câteva exemple în ceea ce priveşte cantităţile de apă căzute în luna ianuarie a acestui an, foarte reduse în comparaţie cu aceeaşi lună din 2019, fiind vorba despre o serie de măsurători efectuate de către angajaţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Române Prahova, în anumite puncte fixe din judeţ. Astfel, în luna ianuarie a acestui an, la Băltiţa, comuna Măneşti, dar şi la Baba Ana nu a picat nici măcar o picătură de apă, în contextul în care, anul trecut, au fost înregistraţi 114,94 litri/mp, respectiv 63,98 litri/mp, în timp ce la Ciorani, în ianuarie anul acesta a fost înregistrat doar un singur litru /mp, iar în aceeaşi perioadă a anului trecut – 83,58 litri/mp. Întrebată dacă, având în vedere faptul că, potrivit meteorologilor, în prima parte a lunii februarie temperaturile vor urca spre 10, chiar 12 grade C, se ia în calcul ca în Prahova campania agricolă de primăvară să înceapă mai devreme, directorul Mita Enache ne-a precizat: ”De regulă, campania de primăvară este demarată în mustul zăpezii, aşa cum este numită generic de specialiştii în domeniu perioada în care zăpada se topeşte, iar solul este numai bun de lucrat. Acum, având în vedere situaţia dată, cu o iarnă atipică, în anumite zone ale ţării, unde solul este nisipos, există posibilitatea demarării mult mai devreme a campaniei de primăvară, respectiv la sfârşitul lunii februarie. În context, în funcţie de evoluţia vremii – dar noi sperăm să plouă – există posibilitatea ca şi în Prahova campania agricolă de primăvară să înceapă mai devreme”.

De altfel, recent, Valeriu Tabără, fost ministru al Agriculturii, în momentul de faţă președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – Şișești”, a subliniat că este imperios necesar ca ghidurile de bune practici de la nivelul UE privind tehnologiile agricole să fie modificate şi adaptate la specificul fiecărei ţări, întrucât nu mai corespund situației actuale, în condițiile schimbărilor climatice din ultimii ani. În context, întrucât s-au schimbat condiţiile climatice, Valeriu Tabără a sugerat că ar fi bine ca şi campania agricolă de primăvară să înceapă în lunile februarie-martie, nu în aprilie, alte măsuri care ar trebui luate fiind, în opinia sa, aducerea în cultură a plantelor cu un consum redus de apă, precum şi recurgerea la tehnică agricolă pentru menținerea apei în sol.