F.T.

Oricât ar părea de ilogic, în contextul în care şoferul unui autoturism s-a răsturnat, a ieşit în decor şi s-a izbit de un gard, vă asigurăm că nu este. În schimb, recunoaştem că este greşit când scriem “şoferul”, atâta vreme cât bărbatul care se afla la volan nu avea permis de conducere. În plus, mai era şi băut. De aceea lansăm întebareade început: “Dar cu gardul ce-ai avut?”

Iată şi ce spun reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova în legătură cu acest eveniment rutier: “Joi seara, în jurul orelor 20:30, un bărbat în vârstă de 39 de ani, care se deplasa la volanul unui autoturism pe strada Vega din comuna Blejoi, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare răsturnându-se în afara părții carosabile, intrând în coliziune cu gardul unui imobil. Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că bărbatul nu are permis de conducere. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, valoarea indicată a fost de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. În cauză a fost deschis dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice.