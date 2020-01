Mijlocașul Armando Vajushi a semnat cu FC Petrolul Ploiești, după câteva săptămâni de pregătire sub comanda lui Costel Enache și câteva reușite în partidele amicale, acesta convingând că merită să rămână. Vajushi, jucător ce deține și cetățenia bulgară, a semnat un contract valabil până la finalul acestei stagiuni, cu opțiune de prelungire.

În vârstă de 28 de ani, Vajushi este un jucător cu o experiență bogată, având meciuri disputate în primele eșaloane din Bulgaria și Albania, în Serie ”B” din Italia sau în Europa League. Fost component al lui KF Vllaznia (Albania), Litex Lovtch (Bulgaria), Chievo Verona (Italia), AS Livorno (Italia), Pro Vercelli (Italia), Avellino (Italia) și KF Teuta (Albania), Armando Vajushi are șase prezențe în prima reprezentativă a Albaniei și 11 în cea „Under 21”.