Tractorul Cetate – CS Blejoi 0-1 (0-0)

Stadion: ,,Dunărea” Calafat. Spectatori: 100. A marcat: Lambru (79)

Tractorul: Sặlcianu – Ilie, Mohora, Doman (cpt) – Pena, Brebenel (71 Cȋrstea), Toană (42 Popescu), C. Vasilică – Boboc (82 A. Dumitru), Coca, Sặrặcin (69 Puţintelu). Antrenor: Emil Trặistaru

CS Blejoi: Ad. Gheorghe – Stoica, Bojoagă, Nặstase, Ghinea – Ir. Dumitru – Cocoş, Dogaru, Iancu (58 Rudaru), Vl. Badea (76 Chişi) – Lambru. Antrenor: Rặzvan Vlad

Avertismente: Toană (36), Boboc (43), Pena (65), Doman (90+2 şi dupặ finalul jocului)/Rudaru (70), Ad. Gheorghe (90), Lambru (dupặ finalul jocului)

Eliminare: Răzvan Doman (după finalul jocului)

Arbitri: Ionuţ-Cătălin Ilie (Bucureşti) – Alexandru Bodolan (Bucureşti), Ciprian Bratoi (Alexandria)

Observatori: Marius Zgovancu (Tg. Jiu) – pentru arbitri, Ionuţ-Cătălin Cuşcă (Alexandria)

Jucătorul meciului: Theodor Bojoagă (CS Blejoi)

Marcel Marin, Marian Dima

Un teren foarte greu, mult sub ce găseşti la acest nivel, în mod normal, o ploaie sâcâietoare, care s-a oprit la începutul meciului, dar care a făcut terenul “mocirlă”, la propriu, plus un vânt care în repriza a doua a ,,zburat” unul dintre steagurile de colţ – acesta a fost “ambientul” ultimului meci oficial din 2019 pentru CS Blejoi.

În plus, dimineaţa, de la ora 9,30, se mai jucase, pe acelaşi teren, încă o partidă – Dunarea Calafat – Tricolor Dăbuleni, din Liga a IV-a Dolj, astfel că meciul a reprezentat un chin pentru “fotbalişti”, dar, până la urmă, totul este bine când se termină cu bine şi, clar, pentru Blejoi, acest succes obţinut, 1-0, prin golul lui Lambru , reprezintă un rezultat important, pozitiv.

A fost un joc echilibrat în prima repriză, dar a doua parte a jocului a fost la discreţia blejoienilor, care au înscris prin Lambru (79), cu un şut din careu şi au ratat o lovitură de pedeapsă prin Irinel Dumitru (83, şut în transversală, după un penalty obţinut de Chişi), fiind pentru a doua oară consecutiv când acesta iroseşte un penalty – se întâmplase şi cu Roşiori, runda trecută, şi, de fiecare dată, până la urmă… a ieşit bine pentru coechipieri, echipa reuşind să ia toate punctele!

De menţionat şi că, imediat dupa fluierul final a avut loc o altercaţie între Doman şi Lambru, ambii fiind avertizaţi, însă jucătorul gazdelor mai avea un cartonaş galben, primindu-l pe cel roşu.

Succesul de la Calafat a fost cu atât mai important cu cât s-a realizat şi în condiţiile unui lot subţiat considerabil, Alex Oprea şi Costin Anghel fiind suspendaţi, în timp ce Ruptureanu a fost operat de hernie în săptămâna premergătoare meciului, fiind accidentat!

Iar pentru elevii lui Răzvan Vlad, anul se termină cum nu se poate mai bine, cu o clasare pe poziţia a 8-a, în zona liniştită a clasamentului, asupra celor întâmplate în prima parte a sezonului urmând să revenim.

Astra 2 – încă un eşec

Din păcate, cealaltă echipă prahoveană de la nivelul Ligii a III-a, Astra 2, a terminat prima parte a sezonului pe o poziţie care aduce retrogradarea, elevii lui Adrian Senin pierzând şi “derbiul suferinţei”, cu FC Pucioasa, scor 2-1.

Davind Brăilă a marcat pentru “satelit”, care a ratat şi o lovitură de la 11 metri, prin Şerban, în partea a doua a meciului disputant la Buftea, pe terenul sintetic al FRF.

Seria 3, etapa 15

Universitatea Craiova 2 – Progresul Spartac 1-2

Remus Trancă (89) / Răzvan Milea (49, 81)

CS Baloteşti – FC Voluntari 2 3-4

Vlad Gîsa (5 – autogol), Cosmin Dragomir (82), Constantin Greblă (90) / Cezar Trandafirescu (53), Vasile Mihai (72 – penalty, 88), Sebastian Ignat (85)

Unirea Bascov – Flacăra Moreni 1-4

Sebastian Ivan (86) / Andrei Iliescu (57, 70, 77), Claudiu Niculăescu (87)

AFC Astra 2 – FC Pucioasa 1-2

David Brăilă (53) / Richard Ţilică (33, 36)

CSM Alexandria – SR Municipal Braşov 2-0

Marius Matei (2), Cătălin Desculţu (75)

Olimpic Cetate Râşnov – CSM Slatina 0-1

Andrei Poverlovici (2 – autogol)

Sporting Roşiori – Vediţa Coloneşti 1-1

Gheorghiţă Constantinescu (60) / Robert Dalu (83)

Tractorul Cetate – CS Blejoi 0-1

Cosmin Lambu (79)

Liga 3, Seria 3 M V E I GOL PCT

1 Progresul Spartac 15 10 4 1 39-9 34

2 CSM Slatina 15 10 4 1 32-9 34

3 Universitatea Craiova 2 15 8 3 4 29-16 27

4 Flacăra Moreni 15 8 3 4 27-17 27

5 CSM Alexandria 15 8 1 6 22-14 25

6 Vediţa Coloneşti 15 7 3 5 17-20 24

7 Unirea Bascov 15 5 7 3 31-27 22

8 CS Blejoi 15 6 4 5 17-17 22

9 Olimpic Cetate Râşnov 15 6 3 6 23-22 21

10 SR Municipal Braşov 15 5 4 6 16-22 19

11 FC Pucioasa 15 5 3 7 23-23 18

12 FC Voluntari 2 15 5 3 7 31-38 18

13 AFC Astra 2 15 3 4 8 21-23 13

14 CS Baloteşti 15 3 2 10 17-31 11

15 Tractorul Cetate 15 3 1 11 16-50 10

16 Sporting Roşiori 15 2 3 10 9-32 9