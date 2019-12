Puțin peste 50% dintre elevii români sunt capabili să-și folosească cunoștințele învățate la școală în viața de zi cu zi. România a obținut rezultate mai slabe la testele PISA 2018 comparativ cu testările din 2015 și 2012, atât la matematică – 430 puncte, cât și la Științe – 426 puncte și la Citire – 428 puncte, potrivit raportului publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) şi citat de Hotnews.Rezultatele de la testarea din 2018 sunt mai slabe decât la cea din 2015, an în care România a fost în ușor regres față de 2012. Aceleaşi reczultate mai arată că România se înscrie în rândul celor trei țări în care performanțele la matematică au scăzut. Raportul PISA 2018 arată că numai în Malta, România și Taiwan, scorul la matematică este mai mic în 2018 față de 2015.

Per ansamblu, datele raportului PISA arată că există diferențe mari între țările participante și în privința performanțelor lor din 2015 și 2018. De exemplu, performanțele la matematică s-au îmbunătățit în 13 țări și economii particante: Albania, Islanda, Iordania, Letonia, Macao (China), Muntenegru, Macedonia de Nord, Peru, Polonia, Qatar, Slovacia, Turcia și Marea Britanie. Creșteri semnificative la matematică au avut loc în Turcia ( 33 de puncte), Albania (24 de puncte) și Macedonia de Nord ( 23 de puncte).

În privința României, raportul arată că elevii au obținut scoruri mai mici decât media OECD la lectură, matematică și științe. Raportul arată că în comparație cu media țărilor OECD, o proporție mai mică a elevilor a obținut cel mai mare nivel de competență (nivel 5 sau 6 ) la cel puțin un subiect. În același timp, o proporție mai mică din elevii români a atins un nivel minim (nivel 2 sau superior) de competență la cel puțin un subiect.

În România, 59% dintre elevi au atins cel puțin nivelul 2 la citire, media OECD fiind de 77%, se arată în analiza dedicată României. Asta înseamnă că acești elevi pot identifica ideea principală într-un text de lungime moderată, pot găsi informații bazate pe criterii explicite, deși uneori complexe, și pot reflecta asupra scopului și formei textelor atunci când sunt direcționați explicit în acest sens. Numai 1% dintre elevii români sunt performanți în privința citirii, adică au putut să atingă nivelul 5 sau 6, media în OECD fiind de 9%.

În privința matematicii, aproximativ 53% dintre elevii din România au atins nivelul 2 sau mai mare la matematică (media OCDE fiind de 76%). Asta înseamnă că acești elevi pot interpreta și recunoaște, fără instrucțiuni directe, modul în care o situație (simplă) poate fi reprezentată matematic (de exemplu, compararea distanței totale pe două rute alternative sau convertirea prețurilor într-o monedă diferită).

În România, 3% dintre elevi au obținut nivelul 5 sau mai mare la matematică, ceea ce înseamnă că ei pot modela situații complexe matematic și pot selecta, compara și evalua strategiile adecvate de rezolvare a problemelor pentru a le trata, media OECD este de 11%.

În această privință, 6 țări asiatice au avut cele mai mari scoruri: Beijing, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang (China) (44%), Singapore (37%), Hong Kong (China) (29%), Macao (China) (28%), Taiwan (23%) și Corea (21%).

Aproximativ 56% dintre elevii din România au atins nivelul 2 sau mai mare în știință (media OECD fiind de 78%). Asta înseamnă că acești elevi știu cel puțin să dea explicații posibile în contexte familiare sau pot trage concluzii pe baza unor investigații simple.

În România, doar 1% dintre elevii români au avut performanțe la știință, adică au atins nivelul 5 sau 6 (media OECD fiind de 7%). Asta înseamnă că acești elevi își pot aplica în mod creativ și autonom cunoștințele învățate la știință într-o mare varietate de situații, inclusiv în cele necunoscute.

PISA este prescurtarea pentru Programme for International Student Assessment (în traducere Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor) și este o testare care se desfășoară o dată la 3 ani și arată nivelul elevilor de 15-16 ani la matematică, știință și citire.

La testarea din 2018, au participat aproximativ 600.000 de studenți din 79 de țări membre OEDC și partenere, reprezentând aproximativ 32 de milioane de tineri de 15 ani. În 2018 au luat parte prima dată la test țări precum: Belarus, Bosnia și Herțegovina, Brunei, Maroc, Filipine, Arabia Saudită și Ucraina. Pentru participarea la PISA 2018, România a plătit 151.000 de euro.