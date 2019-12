Camera Deputaților și Senatul s-au reunit ieri, pentru cele trei proiecte pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea – modificarea Legilor justiției, abrogarea OUG 51 privind decontarea transportului pentru elevi și legea plafoanelor bugetare. Pentru fiecare proiect a avut loc câte o ședință a Parlamentului. Premierul Ludovic Orban a făcut apel la parlamentari, în plenul reunit, să nu mai adopte alte legi care implică resurse financiare suplimentare, el spunând că „suntem într-o situație extrem de dificilă” și că bugetul României pe 2020 nu mai suportă nicio cheltuială în plus. „Primul proiect de lege pe care Guvernul îşi angajează răspunderea este legea privind unele măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de admitere la INM. A trebuit să modificăm proiectul ca urmare a unor amendamente admise. (…) Dacă nu am fi luat această iniţiativă, cu siguranţă sistemul de justiţie ar fi fost grav afectat, accesul cetăţenilor la actul de justiţie ar fi fost restrâns dramatic, iar disfuncţionalităţile provocate în sistemul de justiţie ar fi afectat grav sistemul de justiţie”, a spus premierul Ludovic Orban în plenul Parlamentului. În legătură cu celelalte două legi, premierul a menţionat: „Guvernul a luat decizia de a-şi angaja răspunderea pe proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 dintr-un motiv pe care vreau să-l mai repet. (…) Obiectivul nostru este ca proiectul de lege a bugetului de stat şi proiectul de lege al bugetului asigurărilor de stat să fie adoptate până în data de 31 decembrie”, a spus Orban, în plenul reunit al Parlamentului. În legătură cu ultimul proiect pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea, premierul a precizat: „Motivul pentru care am decis să ne angajăm răspunderea pe acest proiect de lege este acela că Ordonanţa Guvernului numărul 51 a creat situaţii negative în domeniul transportului intrajudeţean, transformând din serviciu public de transport în serviciu comercial şi prelungind valabilitatea licenţelor şi implicit obligaţia de organizare a procedurilor competitive pentru acordarea licenţelor pe traseele din cadrul transportului intrajudeţean până în 2023. (…) La ora actuală, să ştiţi că există copii care nu se duc la şcoală din cauza faptului că nu li se mai decontează naveta şcolară. De asemenea, sunt afectate şi alte categorii vulnerabile de populaţie din cauza aplicării Ordonanţei de Urgenţă 51”, a explicat premierul Ludovic Orban, în plenul Parlamentului. El a menţionat că din opt amendamente depuse la acest proiect de lege au fost acceptate două, care au fost formulate de deputatul Marius Bodea. Premierul a afirmat că unul dintre acestea prevede că „valabilitatea actualelor programe de transport judeţean şi după caz a licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean se prelungeşte până la data de 30 iunie 2021”. Potrivit lui Orban, al doilea amendament acceptat stipulează următoarele: „consiliile judeţene au obligaţia de a derula până la data de 1 iulie 2021 procedurile pentru încheierea contractelor de servicii publice”.

PSD se va adresa CCR

PSD va contesta la Curtea Constituțională două legi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Este vorba de actele normative privind prorogarea termenului privind intrarea în magistratură și transportul elevilor, potrivit Hotnews. „Legile sunt într-o formă înaintată în dezbatere în Parlament. Nu înțeleg de ce s-a venit cu asumare. Considerăm că există un conflict constituțional atâta vreme cât sunt în dezbatere”, a declarat șeful interimar al PSD, Marcel Ciolacu.