Luiza Rădulescu Pintilie

„Dumnezeu mi-a deschis calea! Dumnezeu mi-a trimis mii de oameni extraordinari, care m-au ajutat să-mi permit tratamentul, s-au rugat şi au crezut în şansa mea! (…) Mulţumesc pentru acest Crăciun minunat alături de copiii mei şi acum mai mult ca niciodată am speranţa că nu va fi ultimul.(…) Nu-mi vine să cred MINUNEA pe care voi aţi înfăptuit-o! Până la sfârşitul anului mai sunt programate încă 3 şedinţe de chimioterapie, pe care acum, mai mult ca oricând, vă rog să mă sprijiniţi în continuare să mi le pot permite! Acum mai mult ca oricând ştiu că se poate, că donaţiile voastre , rugile voastre au fost ascultate!”. Nu există cuvinte mai puternice decât acestea, ale unei tinere mame grav bolnave, sfâşiată de propria suferinţă, dar şi de disperarea că ar putea să se despartă pentru totdeauna de propriii copii, care în sfârşit a primit certitudinea unei evoluţii medicale nesperate! Scrise pe contul de facebook imediat ce i-a fost comunicată vestea că interpretarea examenului RMN la care fusese supusă evidenţiază o reacţie pozitivă a organismului la tratament astfel încât din cele mai mari metastaze se mai observă, imagistic, doar nişte „rămăşite”, cuvintele Marilenei Iulia Mărişoiu sunt unele ale speranţei pe care încrederea în Dumnezeu, priceperea medicilor din Viena şi extraordinara solidaritate a oamenilor i-au redat-o. O speranţă dublată de recunoştinţa pentru fiecare gest de susţinere financiară şi de încrederea că în lupta aceasta în care li s-au alăturat atât de mulţi semeni nu vor fi lăsaţi nici pe mai departe singuri, mai ales acum când semnele sunt, după două luni de tratament, mai mult decât încurajatoare. Despre recăpătarea încrederii , dar mai ales despre hotărârea de a merge până la capăt, vânzând puţinul care a mai rămas după ce a vândut aproape tot, bătând şi iar bătând drumul la Casa de Asigurări de Sănătate, la uşile firmelor şi oriunde află că i-ar putea fi întinsă o mână de ajutor, ne-a vorbit ieri şi soţul său, cel care pentru prima dată după multă vreme şi-a luat fetiţa de la şcoală mai plin de speranţă ca oricând în şansa întregii familii de a se întoarce, cât mai curând posibil, la bucuria de a fi împreună. Până atunci, costul investigaţiilor şi al tratamentului nu poate fi acoperit decât prin acelaşi ajutor care i-a permis tinerei mame să-şi recapete încrederea că grava suferinţă care o împovărează poate fi ameliorată şi ţinută sub control: numai la fiecare trei săptămâni au de achitat minimum 5000 de euro, iar pentru parcurgerea celor încă trei etape de chimioterapie – 20 de mii de euro.

Pentru ca micuţa Maria, aflată lângă tatăl său, să nu înţeleagă exact sensul cuvintelor din dialogul telefonic pe care îl purtam, l-am rugat pe domnul Mărişoiu să transforme sumele acestea băneşti prea mari pentru o familie normală – şi în plus deja secătuită de lupta dusă în ultimii ani cu boala – în mii de steluţe luminoase! Aşezând aceste cuvinte în pagină, ca încă un apel la bunătate, la omenie, la spiritul de a face ceva pentru mama aflată în suferinţă, am încredinţarea că steluţele luminoase nu vin doar din feeria şi magia acestei perioade de sărbătoare, ci mai ales din minunile pe care înşişi oameni le pot înfăptui. Dovada stă în fiecare dintre cuvintele aşezate la începtul acestor rânduri… Dar mai ales în rugămintea cu care ele se încheie. Iar cei care aleg să fie parte a acestei minuni de care doamna Marilena Iulia Mărişoiu îşi leagă strigătul de ajutor pot transforma orice steluţă luminoasă, oricât de mică, într-o nou motiv de speranţă şi de încredere, depunând în următoarele conturi:

RO40RNCB0857080576740001 – lei şi RO37RNCB0205080576740063 – valută, cont SWIFT RNCB ROBU, deschise pe numele MĂRIŞOIU MARILENA IULIA (Detalii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0722474743).