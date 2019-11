Echipa de handbal juniori I de la CSM Ploieşti a reuşit să obţină o victorie importantă în derbiul Seriei C din Campionatul Naţional, cu CSM Bucureşti, meci disputat în Sala Sporturilor „Olimpia”. Băieţii pregătiţi de Silviu Stănescu s-au impus cu 28-20 (16-8) şi le-au administrat oaspeţilor prima înfrângere din acest sezon, revanşându-se, totodată, pentru eşecul suferit în tur, în etapa a 2-a.

Confruntarea dintre cele mai bune echipe ale grupei a fost, aşa cum era de aşteptat, extrem de încrâncenată, cu apărări aprige, cu nerv şi nervi, însă deznodământul nu poate fi pus de nimeni la îndoială, chiar dacă ambele tabere au avut şi nemulţumiri legate de unele decizii ale brigăzii de arbitri. Partida a stat sub semnul echilibrului până în minutul 20, când tabela indica egalitate, 8-8, dar au urmat zece minute de coşmar pentru oaspeţi, care n-au mai reuşit să înscrie vreun gol, încasând, în schimb, tot atâtea câte primiseră până în acel moment!

Începută de la 16-8, repriza secundă a adus, cum era de aşteptat, încercarea bucureştenilor de a reintra în meci. După o primă tentativă la care ploieştenii au avut răspuns, elevii antrenorului Iulian Stamate s-au apropiat la doar trei goluri, scor 21-18. CSM Ploieşti a gestionat, însă, bine finalul de meci, iar în ultimele minute s-a desprins decisiv, închizând partida la scorul de 28-20.

Pentru CSM Ploieşti au evoluat: M. Oprea, Ad. Tănăsescu – C. Albu (8 goluri), I. Mirică (6), I. Mereu (5), R. Floarea (3), Al. Pop (2), V. Alici (1), N. Nicolae (1), D. Rudai (1), G. Paraschiv (1), R. Pantazi, M. Iorga şi A. Iliescu.

În runda a 10-a, CSM Ploieşti va juca, sâmbătă, în deplasare, cu CSŞ Craiova.

De menţionat că, la finalul săptămânii trecute, au jucat şi junioarele III de la CSM Ploieşti, care au câştigat, scor 42-18 (26-9), derbiul local cu CSŞ Ploieşti. Meciul a contat pentru etapa a 10-a a Seriei D şi s-a disputat în Sala „Tel George Junior”. Fetele pregătite de Robert Comendant rămân, astfel, pe primul loc în serie şi vor juca, în runda a 11-a, duminică, în deplasare, cu la Activ CSO Plopeni.