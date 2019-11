Luiza Rădulescu Pintilie

Considerat unul dintre cei mai importanţi artişti plastici basarabeni ai momentului, pictorul Ştefan Coman îşi va vernisa luni, 25 noiembrie (ora 17,00), o expoziţie personală în foayer-ul Teatrului „Toma Caragiu” din Ploieşti. Acesta va expune în jur de 25 de lucrări, reprezentând peisaje şi portrete de ţărani, reunite sub genericul „Peisajul Românesc”. Iar ceea ce se va înfăţişa privirii vizitatorilor e adus cu bucurie la Ploieşti, pictorul mărturisindu-ne că aşteaptă , ca artist şi ca om, această întâlnire, că-şi doreşte o atmosferă frumoasă şi să-şi facă noi cunoştinţe, dar şi amintiri care să rămână întipărite în istoria sa personală. Apoi, crede că e important şi pentru tablourile sale să nu stea tot timpul închise, să fie scoase din casă, să comunice cu publicul, fiindcă, în opinia sa, după fiecare întâlnire cu admiratorii acestea devin mai frumoase şi mai atractive. De altfel, nu ezită să spună că îi place să picteze în aer liber (pictura numită de specialişti „plein-air”), fiindcă doar astfel simte că primeşte „mirul” din ceea ce îl înconjoară şi că nu devine o „pradă a picturii false”. Are toată convingerea că peisajul şi lucrul în plein-air reprezintă temelia picturii coloriste şi au atâta forţă încât din încărcătura spirituală acumulată lucrând în natură îşi extrage apoi seva şi pentru lucrările pictate în atelier. Dar fie ele realizate sub cerul liber, ori între pereţii atelierului, picturile sale se aştern doar pe pânză de in, după cum ne-a spus în cele câteva fraze prin care l-am rugat să se autocaracterizeze ca artist. Păstrându-ne convingerea că lucrările ce vor fi expuse în expoziţia ce va fi vernisată peste o săptămână îi vor dezvălui cel mai bine identitatea artistică, mai notăm că pictorul e născut, în anul 1964, în sudul Republicii Moldova, în raionul Cantemir, că a absolvit Colegiul Republican de Arte Plastice de la Chişinău, că e membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova şi deţinător al premiului „N.N.Tonitza” al Uniunii Artiştilor Plastici din România. Lucrările sale se regăsesc în colecţii particulare din SUA, Canada, Italia, Franţa, Danemarca, Olanda, Grecia şi Moldova şi au fost expuse în numeroase expoziţii din Rusia, Ucraina, Italia, Germania, România şi Republica Moldova. Prezenţa de la Ploieşti e susţinută de firma BES România şi directorul general al acesteia, Martha Maria Mocanu – aceeaşi consecvenţă susţinătoare a artei şi a artiştilor, alături de Teatrul „Toma Caragiu” – care găzduieşte întâlnirea cu publicul. O întâlnire ca un dar, într-o perioadă a anului în care bucuriile, emoţiile, frumuseţile, culorile îşi croiesc mai uşor drumul către inimi, devenind sărbători de spirit…