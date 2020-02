Petre Apostol

După ce a devenit campion naţional la categoria sa de vârstă (U10), tânăra speranţă a tenisului prahovean Eric Maximmilian Niţă, produs al S&F Tennis Academy, din Păuleşti, a confirmat şi pe plan internaţional, la primele turnee din afara ţării la care a participat.

Născut în ianuarie 2009, Eric Niţă este antrenat de tatăl său, Ştefan Niţă, avându-l ca preparator fizic pe antrenorul federal al forului naţional de atletism – Robert Munteanu. De menţionat că Eric are sprijinul cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” din Ploieşti, în frunte cu directoarea Mihaela Marcu şi diriginta sa, profesoara Simona Dragomirescu, care înţeleg că practicarea unui sport de performanţă necesită anumite sacrificii.

Sportivul prahovean a fost prezent, în ultima lună, la două turnee din cadrul circuitului internaţional de juniori Ten-Pro Global Junior Tour, întrecere care are la start unii dintre cei mai valoroşi jucători de perspectivă din lume până în 15 ani, programând competiţii la academii de renume.

Eric Niţă a participat, mai întâi, la un turneu desfăşurat în Germania, la Frankfurt, intitulat „BASE Stars of Tomorrow”, la care au fost prezenţi 250 de sportivi din 25 de ţări. Elevul antrenorului Ştefan Niţă a participat atât la categoria U10, cât şi la categoria U11, jucând câte două meciuri pe zi.

La categoria sa de vârstă, U10, Eric Niţă şi-a adjudecat trofeul, după un parcurs aproape perfect, cedând un singur set în cele trei partide disputate, în ultimul act trecând de germanul originar din Japonia – Jou-George Gnjidic, scor 6-1, 6-4.

La categoria de vârstă U11, jucătorul prahovean a ajuns în semifinale pierzând doar cinci ghemuri în cele trei partide disputate. În penultimul act, însă, acesta a cedat, după un meci foarte echilibrat, încheiat cu scorul de 6-7, 4-6, duelul cu fratele celui pe care urma să-l învingă în finala categoriei U10, Calvin-Leon Gnjidic (care avea să-şi adjudece trofeul). Astfel, a evoluat în „finala” pentru locul al treilea, în care a trecut fără mari probleme, scor 6-2, 6-1, de danezul Andreas Hansen.

Imediat după revenirea în ţară, Eric a luat parte la selecţia naţională la categoria U11, fiind invitat din partea federaţiei, acţiune la care, din păcate, s-a accidentat uşor la genunchi, fiind obligat la patru zile de pauză. Iar după doar câteva zile de la reluarea antrenamentelor, sportivul din Păuleşti a participat în cadrul unui alt turneu din circuitul Ten-Pro, desfăşurat la Nisa, în Franţa, la Academia de tenis a renumitului antrenor Patrick Mouratoglou.

La fel ca la turneul din Germania, Eric Niţă a concurat atât la categoria U10, cât şi la categoria U11. Iar la categoria sa de vârstă şi-a adjudecat, din nou, trofeul turneului. A fost, însă, o competiţie cu peripeţii, deoarece a avut de luat o decizie importantă la întrecerea de la U11, în sferturile de finală, când s-a accidentat la şold. Până în semifinalele turneului U10, nu cedase decât două ghemuri, pentru accederea în finală învingându-l pe tunisianul Adam Louhichi, scor 6-3, 6-1. La scurt timp după acea victorie, Eric a concurat în sferturi la U11, unde s-a confruntat cu un alt tunisian, Omar Hfaiedh. Deşi accidentat în primul set, sportivul prahovean nu a dorit să renunţe, câştigând actul, în tiebreak, însă în setul secund a luat decizia de a abandona, la 5-0 pentru adversar, sperând să se poată recupera pentru a juca finala categoriei U10 în ziua următoare.

Iar Eric Niţă a găsit resursele nu doar de a evolua în finală, ci şi de a o câştiga într-o manieră categorică, învingându-l pe compatriotul său Erik Neacşa, scor 6-3, 6-0.

Astfel, la primele sale evoluţii internaţionale, şi-a confirmat potenţialul, învingând la turneele respective pe liderii la U10 din Finlanda, Kazahstan, Tunisia, precum şi pe primul clasat din Brazilia, la U11.

Dovedind că poate ajunge în fruntea ierarhiilor atât pe plan naţional, cât şi internaţional, Eric Niţă are în faţă, acum, un sezon în care trebuie să confirme că poate să se menţină acolo. Dar, pentru asta este nevoie şi de un sprijin financiar mai însemnat, care ar trebui să vină în mod natural, mai ales după performanţele obţinute de Eric.