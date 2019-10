Peste 100 de universităţi şi instituţii educaţionale din 12 ţări îşi vor prezenta oferta, în acest weekend, la Sala Palatului din Capitală, în cadrul RIUF – The Romanian International University Fair. Printre universitățile prezente la București sunt multe aflate în top 100 mondial: University College London, Imperial College London, Universiy of Bristol, University of Essex, potrivit Hotnews.

La târg, vor fi prezente universități de prestigiu din Olanda care, potrivit Times Higher Education, sunt clasate în top 20 al instituţiilor din această ţară cu rata extraordinară de angajabilitate: University of Twente (locul 5), University of Groningen (7), Rotterdam University of Applied Sciences (10), Fontys University of Applied Sciences (14), HU University of Applied Sciences (14), Tilburg University (17).

De asemenea, printre expozanți se află multe universități britanice cu o rată mare de angajabilitate, conform Times Higher Education. Este vorba de Imperial College London (5), University College London (8), University of Bristol (9), University of Southampton (21), University of Sheffield (29), University of Birmingham (32), Brunel University (33).

În cadrul târgului de la București, vizitatorii pot afla de la echipele universităţilor prezente şi de la studenţii acestora informaţiile de care au nevoie pentru a lua o decizie în ceea ce priveşte parcursul lor educaţional.

La RIUF își vor prezenta oferta educaţională şi universități românești precum: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.

După ediția de la București care se va desfășura la Sala Palatului astăzi și mâine, RIUF se va muta la Cluj-Napoca (22 octombrie), Iaşi (24 octombrie) şi Constanţa (26 octombrie). Înscrierile se pot face online pe site-ul evenimentului www.riuf.ro.