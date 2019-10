Rompetrol Rafinare, membră a Grupului KMG International, este cotată drept a cincea cea mai importantă companie din Europa de Sud Est, potrivit unui studiu realizat de o agenţie de presă din Bulgaria, informează compania, citată de Agerpres.

Compania care cuprinde rafinăriile Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti a urcat două poziţii comparativ cu clasamentul de anul trecut.

În topul realizat de jurnaliştii bulgari, Rompetrol Rafinare devansează companii precum Lukoil Neftochim Burgas, care operează cea mai mare rafinărie din ţara vecină şi INA din Croaţia. Clasamentul a folosit drept criteriu veniturile totale consemnate într-un an.

Astfel, Rompetrol Rafinare a înregistrat o creştere de 22% în 2018 şi a ajuns la 3,04 miliarde de euro, comparativ cu 2,5 miliarde de euro în 2017. Astfel, prin aportul rafinăriei Petromidia, Rompetrol Rafinare a fost în 2018 peste compania din Bulgaria care operează cea mai mare rafinărie din regiune. Lukoil Burgas are o capacitate de prelucrare anuală de aproximativ 9 milioane de tone.

Potrivit Rompetrol Rafinare, avansarea în Top 100 SEE a venit pe fondul rezultatelor operaţionale de excepţie realizate în 2018 de cele două rafinării care compun Rompetrol Rafinare. Astfel, rafinăria Petromidia Năvodari a înregistrat anul trecut 11 noi recorduri operaţionale, cu niveluri istorice atinse la materiile prime procesate (5,92 milioane de tone), produse petroliere obţinute (5,78 milioane tone), producţia de benzine (1,36 milioane tone) şi motorine (2,75 milioane tone), combustibil pentru avioane (317.000 tone), randamente de produse albe (86,2%), gradul de utilizare a capacităţii de rafinare (91,98%). La acestea se adaugă cele privind îmbunătăţirea indicelui de eficienţă energetică – EEI (96,1) şi reducerea pierderilor tehnologice (0,83% wt.).

Totodată, rafinăria Vega Ploieşti a consemnat pentru 2018 un număr de 8 recorduri istorice – materie primă procesată, produse obţinute (bitum, solvent, hexan), gradul de utilizare a capacităţii de rafinare, pierderi tehnologice şi indicele de eficienţă energetică. Astfel, unitatea din Ploieşti a prelucrat anul trecut o cantitate de 406.000 tone, în creştere cu 9% faţă de indicatorul din 2017. Această evoluţie s-a reflectat şi în principalele produse obţinute – bitum (peste 100.000 tone), hexan ( 84.500 tone) şi solvenţi (43.500 tone).

În acelaşi top, o altă companie parte din grupului KMG International, Rompetrol Downstream, a urcat două poziţii, de pe 13 pe 11, cu o creştere a veniturilor de peste 21%.

Clasamentul realizat de agenţia de presă din Bulgaria este singurul instrument regional de clasificare a companiilor din Europa de Sud Est.

Topul a ajuns la cea de-a 12-a ediţie şi îşi propune să facă o radiografie completă a mediului de afaceri din regiune, precizează sursa citată.

Principalii acţionari Rompetrol sunt KMG International (54,63% – direct şi indirect) şi statul român, prin Ministerul Energiei (44,7%).